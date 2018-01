Conforama boucle un plan de financement grâce à un prêt de 115 millions d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe de distribution et d'ameublement Conforama, dont la maison mère Steinhoff connaît de grosses difficultés, a annoncé mercredi avoir bouclé un plan de financement, grâce à un prêt de 115 millions d'euros de la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital.

"Cet accord permet à Conforama, avec un mois d'avance sur le plan de marche initial, la mise en place de son plan autonome de financement", selon le communiqué.

Le groupe sud-africain Steinhoff, qui est propriétaire de Conforama, est actuellement englué dans un scandale financier et fait l'objet d'une enquête en Allemagne pour irrégularités comptables. Ses comptes présentent un trou de six milliards d'euros.

Conforama avait en conséquence annoncé le 11 janvier dernier la cession à Carrefour de sa participation de 17% au capital de Showroomprivé, numéro deux français de déstockage en ligne, pour un montant de 78,7 millions d'euros.

Mercredi, le groupe de distribution et d'ameublement a indiqué "avoir conclu un accord avec le groupe de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital pour la mise en place d'un financement de 115 millions d'euros pour une période de trois ans", selon son communiqué.

Ce "financement" se fait sous la forme d'un prêt de Tikehau Capital, société qui gère 12,6 milliards d'euros d'actifs, a-t-on précisé à l'AFP.

Conforama "dispose désormais de près de 200 millions d'euros de liquidités supplémentaires qui lui assurent durablement son indépendance et sa stabilité financière", a commenté son PDG Alexandre Nodale.

"Cela va nous permettre de continuer à mener à bien les projets de développement (...) en France et dans chacun des pays dans lesquels nous sommes implantés", a-t-il ajouté.

Conforama exploite 315 magasins, dont 224 en France (y compris 17 magasins sous enseigne Mon Lit et Moi, et 3 magasins Maison Depôt). A l'international, il compte 91 magasins dans 7 pays (Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie). Il a réalisé un chiffre d'affaires (hors taxes) de 3,5 milliards d'euros en 2015/2016, et compte 14.000 salariés.

afp/rp