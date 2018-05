Media Markt et Fnac Darty nouent une alliance stratégique européenne

Paris (awp/afp) - Le groupe allemand Media Markt (magasins Saturn) et le distributeur français Fnac Darty ont annoncé mardi avoir noué une alliance stratégique européenne, centrée sur les achats, les relations avec leurs fournisseurs et l'innovation.

L'alliance porte sur quatre domaines: "accords de partenariats avec les grands fournisseurs au niveau international, achats et accords de licences pour les marques distributeurs, collaboration en matière d'innovation et enfin, co-développement d'outils visant à améliorer la connaissance clients", détaille un communiqué des deux sociétés.

"Face aux géants mondiaux du e-commerce", tels Amazon, cette alliance permettra de "défendre notre modèle de vente sur internet et en magasins", a expliqué dans un entretien aux Echos, Enrique Martinez, le PDG de Fnac Darty.

Les deux distributeurs se positionneront ainsi comme "le deuxième interlocuteur mondial incontestable pour les fournisseurs sur ces marchés, derrière l'Américain Best Buy", ajoute-t-il.

Media Markt et Fnac Darty possèdent "la même vision de l'évolution du secteur et des marchés, et nous pouvons désormais apprendre l'un de l'autre", a pour sa part déclaré Pieter Haas, le PDG du distributeur allemand, cité dans le communiqué.

Ce partenariat, qui passera par la création d'une société commune, entre dans le cadre du plan stratégique "Confiance+" de Fnac Darty, et suit de près d'autres alliances nouées récemment, avec notamment Carrefour et Google.

Il s'explique également par le fait que Media Markt est une filiale de Ceconomy (groupe Metro), qui n'est autre que l'actionnaire principal de Fnac Darty.

Se revendiquant comme les leaders de la distribution de produits électroniques en Europe, les deux groupes entendent rendre cette initiative "créatrice de valeur pour les clients, pour les fournisseurs ainsi que pour les membres de l'alliance".

Les clients des enseignes des deux groupes auront ainsi accès à "une gamme de produits et de services étendue et exclusive", tandis que leurs fournisseurs bénéficieront eux de "la plus large base de consommateurs de produits électroniques grand public en Europe".

"Aucun impact financier n'est attendu en 2018 et les synergies potentielles sont en cours d'évaluation", souligne le communiqué.

Les premiers effets de l'alliance, ouverte à terme à d'autres acteurs du marché, seront visibles "progressivement" en 2019, "avec un objectif de plein effet pour 2020", ajoute t-il.

Media Markt a réalisé en 2016-2017 un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros, tandis que Fnac Darty a affiché des ventes de l'ordre de 7,44 milliards d'euros l'an dernier.

