Carrefour : Bryan Garnier reste à 'achat', réduit sa cible

01/03/2018 | 10:10

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Carrefour et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 24 à 23 euros, dans le sillage de ses estimations de BPA réduites de 6% en moyenne, après la publication des résultats annuels.



'Après cette publication (profit opérationnel sous-jacent de 2.006 millions d'euros, pleinement en ligne avec l'objectif) et un ajustement subséquent potentiel du consensus, chacun verra les choses à sa manière', estime le broker.



En ce qui le concerne, l'intermédiaire financier déclare 'acheter à la fois' le concert de mesures de réductions de coûts du groupe de distribution, et son conducteur Alexandre Bompard, dont la méthode le séduit jusqu'à présent.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.