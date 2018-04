Carrefour : Bryan Garnier reste à 'achat', réduit sa cible

12/04/2018 | 10:12

Bryan Garnier maintient sa recommandation 'achat' sur Carrefour avec une valeur intrinsèque ('fair value') abaissée de 23 à 22 euros, dans le sillage d'une hypothèse de profit d'exploitation annuel ramené de 1952 à 1922 millions d'euros.



'Carrefour a dévoilé de faibles chiffres en comparable au titre du premier trimestre, et dans un contexte de vents contraires forts au niveau des changes, la perspective fournie par la direction n'est clairement pas engageante', juge le broker.



S'il reconnait qu'il sera 'très facile de mettre le titre sous pression dans les prochaines heures', Bryan Garnier considère que ceci ne signifie pas que le plan de transformation du groupe -lancé il y a seulement trois mois- déraille.



