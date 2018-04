Carrefour : Invest Securities passe à la vente

12/04/2018 | 10:41

Dans une brève note diffusée ce jeudi, en réaction à la publication des revenus du premier trimestre, Invest Securities a révoqué son conseil 'neutre' sur Carrefour. L'analyste recommande désormais la vente et a également ramené son objectif de cours de 17,2 à 15,4 euros, invoquant 'un exercice plus compliqué sinon périlleux'.



Au vu du chiffre d'affaires du premier trimestre et du risque de prolonger de très médiocres tendances au minimum sur le premier semestre, 2018 ne saurait être un exercice de transition', estime-t-il, tout en estimant que la configuration est d'ores et déjà reportée à 2019 'pour différer une éventuelle rédemption de Carrefour à l'horizon 2020'.



Trop loin, selon Invest Securities, dans un contexte sectoriel 'adverse' pour en prendre la mesure, alors que le consensus de résultats 2018/2019 lui paraît beaucoup trop optimiste.



Et l'intermédiaire - qui a également réduit de 200 millions d'euros sa prévision d'Ebit 2018 à 1,8 milliard - de redouter des retards à l'allumage pour le plan Bompard, à tout le moins concernant le volet réduction des coûts, compte tenu notamment du climat social au sein du distributeur.





