Carrefour : Oddo reste neutre avant le point d'activité

09/04/2018 | 15:01

Oddo a confirmé ce lundi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 19 euros sur Carrefour, qui s'apprête à publie ses ventes du premier trimestre.



L'intermédiaire s'attend à un début d'année 'difficile sur le plan commercial', avec des ventes en hausse de seulement 0,4% en données organiques. Dans le détail des zones géographiques, Oddo anticipe un recul de 0,9% en organique en France, 'avec une contre-performance marquée pour les hypermarchés', et de 0,1% en Europe, où les pressions concurrentielles en Italie et en Espagne devraient perdurer, mais une hausse de 4,9% dans la zone 'Latam'.



Et le broker d'ajouter: 'la décote du titre de 11% par rapport à ses pairs sur 2019 nous semble cohérente compte tenu des risques d'exécution du plan de transformation et d'un premier semestre 2018 qui sera sous forte pression opérationnelle.'





