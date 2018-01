Carrefour : va dans la bonne direction, selon Bryan Garnier

12/01/2018 | 10:40

Bryan, Garnier & Co. confirme son conseil d'achat sur l'action du distributeur Carrefour, même si les analystes ne sont qu'à demi emballés par la prise de participation dans le déstockeur en ligne Showroomprivé (SRP Groupe). L'objectif de cours est fixé à 20 euros.



Les analystes réagissent au rachat par Carrefour de la participation de 17% que Conforama, filiale de Steinhoff, détient dans Showroomprivé, dont il devient ainsi le 2e actionnaire après ses fondateurs : 'il ne s'agit certainement pas du 'deal' structurant dont nous rêvions', titre une note de recherche.



Cependant, 'il s'agit d'un premier pas en vue du 23 janvier', lorsque le PDG Alexandre Bompard annoncera son 'plan de transformation stratégique' de Carrefour. D'autant que ce partenariat avec un acteur de l'e-commerce constitue un bon point pour la 'digitalisation' du groupe, qui n'était pas le point sur lequel Carrefour se distinguait jusqu'alors.



Bryan Garnier reconnaît que le marché attend une opération plus structurante, par exemple un partenariat avec les Galeries Lafayette. 'On gagne à garder en mémoire que les Galeries Lafayette ont le même actionnaire clé que Carrefour, à savoir la famille Moulin', qui détient 10% du capital du capital de Carrefour.









