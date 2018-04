BOURSE: Le CAC 40 en hausse à la mi-séance, aidé par Wall Street et les résultats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 s'inscrit en hausse mardi dans le sillage d'une bonne performance de Wall Street et malgré une baisse plus forte que prévu de l'indice ZEW en Allemagne. Les craintes liées aux tensions géopolitiques semblent s'apaiser et les investisseurs tournent désormais leur attention vers la salve de résultats attendue cette semaine des deux côtés de l'Atlantique.

Vers 12h30 le CAC 40 s'adjuge 0,5% à 5.540.86 points, et le SBF 120 0,5% à 4.275,84 points.

Casino a fait état d'une baisse de 3,8% de ses ventes au premier trimestre en raison d'effets de change négatifs. Les ventes en France ont en revanche bien résisté, enregistrant une croissance de 1,5% sur un an contre un recul de 0,8% au trimestre précédent. Le titre progresse de 1% à 42,37 euros. Lagardère a annoncé la cession d'activités radio en Europe de l'Est à Czech Media Invest pour 73 millions d'euros, poursuivant son recentrage sur l'édition et la distribution sélective. Le titre prend 0,6% à 23,27 euros.

Vinci a pour sa part racheté via sa filiale Eurovia le groupe de travaux publics québécois TNT pour un montant non dévoilé. L'action Vinci recule de 0,6% à 82,26 euros.

Air France-KLM s'apprécie de 1,3% à 8,75 euros, alors qu'une nouvelle journée de grève perturbe les vols ce mardi. La direction de la compagnie a proposé aux syndicats un projet d'accord final prévoyant une augmentation des salaires de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans. Ce propositions ont été qualifiées de "totalement indécentes" et "totalement farfelues" par Philippe Evain, président du syndicat de pilotes SNPL Air France.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire