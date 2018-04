CASINO : Bernstein observe le statu quo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu son opinion Performance de marché et son objectif de cours de 35 euros sur Casino après la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. L'analyste salue des ventes solides en France mais un peu plus faibles que prévu au Brésil, ce qui l'incite à réviser en légère baisse ses prévisions de résultats. De plus, Bernstein explique que la performance des hypermarchés Casino pourrait être surtout liée à des hausses de prix, plutôt qu'à une hausse du trafic. Le groupe dément cette vision mais Bernstein reste prudent.