CASINO : Bernstein réduit son objectif de cours

Bernstein a maintenu son opinion Performance de marché sur Casino tout en abaissant de 49 à 35 euros son objectif de cours. L'analyste revient sur les résultats annuels jugés décevants que le distributeur a publiés, marqués notamment par une dette en France plus importante que prévu, et les perspectives du même acabit. Bernstein a abaissé de 7,5% sa prévision de résultats pour 2018 et de 8,1% pour 2019.Si le bureau d'études apprécie toujours le modèle multi-formats de Casino et ses actifs latino-américains, il souligne que les préoccupations autour de son endettement et de sa structure complexe pèsent toujours sur sa valorisation.