Casino continue à pousser les feux du digital au sein de sa filiale Monoprix. Après le partenariat avec Ocado l'année dernière, l'enseigne de proximité du distributeur a signé un partenariat commercial avec Amazon visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année. Les produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now au travers d'une boutique virtuelle dédiée."Monoprix accentue encore sa différenciation et ancre sa position unique de leader omnicanal de centre-ville. Monoprix disposera ainsi du dispositif le plus complet de livraison alimentaire dans Paris", assure Régis Schultz, président de Monoprix, dans un communiqué.Casino a fait cette annonce hier soir, confirmant ainsi des rumeurs qui faisaient état de discussions avec Amazon depuis plusieurs semaines. Surtout, ce partenariat intervient alors qu'un autre distributeur, Leclerc, a ouvert, précisément hier, son service de livraison "express" de produits alimentaires dans Paris.