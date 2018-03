Casino : Franprix ouvre un 1er magasin en Belgique

28/03/2018 | 11:58

3 ans après le lancement du concept Franprix Mandarine, qui réinventait le commerce de proximité en mettant l'accent sur l'innovation et les services, l'enseigne de proximité urbaine s'exporte en Belgique. Déjà présent à Paris, en Île-de-France et dans les grandes villes françaises, avec près de 900 points de vente, Franprix a en effet ouvert il y a quelques jours son premier magasin à l'étranger, dans le quartier animé d'Ixelles à Bruxelles (Belgique), a-t-on appris via un communiqué diffusé ce mercredi en fin de matinée.



D'une surface de 300 mètres carrés, cette nouvelle enseigne s'étend sur 2 étages.



Elle propose une offre gourmande et soigneusement sélectionnée, avec plus de 4.000 références. 90% de l'approvisionnement provient de Belgique ; il est complété par une sélection de produits typiquement français via la marque Franprix.





