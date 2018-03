Casino Guichard Perrachon : La valeur du jour à Paris - CASINO rebondit franchement après son partenariat avec AMAZON

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM 4.03% 1555.86 33.04%

Casino rebondit de 3,65% à 38,94 euros après avoir enchainé six séances consécutives de baisse qui l'ont amené à son plus bas niveau depuis janvier 2016. Si une partie de ce sursaut est sans doute à mettre sur le compte de rachats à bon compte, l'annonce faite ce matin d'un partenariat avec Amazon n'y est sans doute pas non plus étrangère. Concrètement, Monoprix, l'enseigne de proximité du groupe Casino, proposera dans les prochaines semaines ses produits alimentaires aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue.Ils seront disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now au travers d'une boutique virtuelle dédiée.Cet accord a plusieurs avantages. D'abord, il a été annoncé hier soir, c'est-à-dire le jour du lancement d'une initiative du rival Leclerc qui a ouvert, précisément hier, son service de livraison "express" de produits alimentaires dans Paris. Or, le partenariat Monoprix/Amazon fait la part belle à la promesse d'une livraison rapide des produits alimentaires, principal avantage du service Amazon Prime Now."Quand bien même le prix reste clé dans le secteur alimentaire, on constate quand même que la qualité de service et l'efficacité de la livraison sont au cœur de cet accord !", confirme Pierre Schneider, Directeur Digital Consulting chez Niji, une société de conseil spécialisée dans la transformation numérique des entreprises, en charge du secteur Retail.Dans le cadre de l'accord, Monoprix va se charger de confectionner les commandes et c'est bien Amazon qui s'occupera de la livraison et assumera son coût. "L'opération ne requiert virtuellement aucun investissement et les dirigeants de Monoprix assurent que chaque commande sera rentable", commente pour sa part Bernstein.Ensuite, l'accord annoncé hier soir par Casino permet au distributeur de compléter l'édifice digital qu'il est en train de bâtir autour de Monoprix. L'année dernière, l'enseigne avait déjà signé un partenariat avec Ocado, déjà sur l'alimentaire, permettant d'honorer des commandes plus lourdes. Cette fois, le deal avec Amazon portera sur des plus petites quantités de produits, dont les consommateurs ont besoin immédiatement. Plus récemment, Monoprix a aussi annoncé l'acquisition du site de chaussures Sarenza, destinée cette fois à étendre sa gamme de produits vers le Lifestyle.Enfin, "cet accord donne accès à l'enseigne à la base de clients Amazon, à son trafic y compris les clients Amazon Prime plutôt urbains comme les clients Monoprix", complète Pierre Schneider, Directeur Digital Consulting chez Niji. Invest Securities souligne également ce point.