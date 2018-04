Casino Guichard Perrachon : La valeur du jour à Paris - CASINO, solide au premier trimestre, devra confirmer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino gagne 0,64% à 42,22 euros mais a réduit ses gains après avoir progressé de plus de 2% en ouverture de la séance. L'absence d'avancées dans le dossier de cession de Via Varejo, actif brésilien détenu par Casino, tend à dégonfler la spéculation autour d'un rapprochement avec Amazon tel qu'évoqué récemment par la presse brésilienne. De plus, les investisseurs préfèrent visiblement rester prudents après la publication de ventes pourtant solides au premier trimestre. Sur cette période, Casino a vu son chiffre d'affaires baisser de 3,8% à 8,9 milliards d'euros.En données comparables, il a augmenté de 1,8%, la différence reposant particulièrement sur les effets de changes défavorables. "Plus que Carrefour, Casino est prioritairement affecté par le jeu négatif des effets de change qui portent sur 45% de son chiffre d'affaires, entre le peso colombien et le real brésilien, ce qui pèse à hauteur de -7,7% sur la formation du chiffre d'affaires du premier trimestre, des tendances qui devraient également affecter le deuxième trimestre et qui posent question dans la formation des résultats annuels du groupe", note Invest Securities.En France, principal marché de Casino, les magasins du groupe ont vu leurs ventes augmenter de 1,5% à 4,55 milliards d'euros. En données comparables, elles ont progressé de 1,3% alors que le consensus les attendait en hausse de 0,6-0,8%. Sur tous les formats de magasins, le distributeur est parvenu à dépasser les attentes au premier trimestre. Cela tranche avec les performances peu brillantes dévoilées par Carrefour (-0,1%) sur la même période et, plus généralement, sur la morosité de l'année dernière. Reste maintenant à savoir si cette tendance au redressement dans l'Hexagone va se confirmer d'autant que la guerre des prix continue à y faire rage.L'une des raisons d'espérer pour Casino est sans doute la performance de ses hypermarchés. Les ventes y ont augmenté de 1,6% en données comparables, dépassant de 40 points de base le consensus. C'est leur plus forte croissance depuis le deuxième trimestre 2016, note Bernstein. Carrefour a vu ses ventes reculer de 2,5% sur ce format.Casino précise que l'activité de ses hypers a été particulièrement soutenue sur le segment alimentaire. Cela vient en soutien de sa stratégie qui vise à réduire la place du non-alimentaire dans ses magasins, pour privilégier l'alimentaire, et rediriger ces produits vers son enseigne de e-commerce CDiscount.S'il n'a pas commenté ses perspective dans son communiqué, Casino a indiqué, par la voix de son directeur financier, que ce premier trimestre donne "beaucoup de confort" quant aux prévisions 2018.