Lors d'une conférence téléphonique de présentation du partenariat annoncé lundi, celui qui est également membre du comité exécutif de Casino, a dit qu'il ne parlait pas "du futur" lorsqu'il lui a été demandé si ce partenariat ouvrait la voie à une alliance de plus grande ampleur.

Monoprix et Amazon ont annoncé lundi soir un partenariat commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année, relançant la guerre de l'e-commerce en France.

(Dominique Vidalon, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM 4.03% 1555.86 33.04%