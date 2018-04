Casino Guichard Perrachon : et Auchan nouent un partenariat dans les achats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino et Auchan ont entamé des négociations exclusives en vue d’établir, dans le respect des règles de concurrence, un partenariat stratégique leur permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à l’international, et ce avec leurs principaux fournisseurs multinationaux alimentaires et non alimentaires. Ce partenariat ne portera notamment pas sur les produits frais traditionnels agricoles ou de la pêche, ni sur les produits de marque nationale des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI)."Dans un contexte de recomposition des centrales d'achat et d'émergence de nouveaux acteurs, ce partenariat stratégique couvrirait exclusivement les grands industriels nationaux ou internationaux dans les domaines alimentaires et non alimentaires", indiquent Auchan et Casino.Par ailleurs, Auchan Retail et Casino proposeront d'associer à cette nouvelle dynamique leurs actuels partenaires à l'achat, étant précisé que Casino et Intermarché ont mis fin, d'un commun accord, à leur alliance à l'achat en France.