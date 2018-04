Casino Guichard Perrachon : stabilise sa croissance organique au 1er trimestre

Les ventes du distributeur ont totalisé 8,9 milliards d'euros sur la période, un chiffre en ligne avec les 8,89 milliards attendus par les analystes, accusant un recul de 3,8% en données publiées, fortement impactées par des effets de change défavorables liés au recul du real brésilien.

A taux de changes constants, hors essence et effets calendaires, leur progression est ressortie à 3,1%, après une hausse de 3,2% au dernier trimestre de 2017, et à 1,8% à magasins comparables, en léger retrait par rapport aux 2,0% de la fin 2017.

En France, dont le poids est devenu crucial depuis la cession des très rentables actifs asiatiques pour désendetter le groupe, les ventes ont accéléré le pas avec une hausse de 1,3% en données comparable (après +0,3%) grâce à Monoprix et aux supermarchés.

Dans les hypermarchés Géant, la progression a été de 2,1%, alors que les ventes étaient restées stables.

Au Brésil, où le groupe souffre de la déflation sur les produits alimentaires, les ventes de sa filiale GPA se sont tassées à +2,2% en comparables (après +3,9%).

