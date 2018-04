Casino : baisse de 3,8% du CA au 1er trimestre

17/04/2018 | 08:00

Casino affiche un chiffre d'affaires de 8,9 milliards euros au titre du premier trimestre 2018, en recul de -3,8% au total. Hors effets essence et calendaire, la croissance des ventes ressort à +3,1% en organique et à +1,8% en comparable.



En France, les ventes totales du groupe de distribution augmentent de +1,3% en organique et de +1,3% en comparable, dont +2,2% en alimentaire.

Pour Cdiscount, le chiffre d'affaires enregistre une croissance organique de +5,1.



Les ventes des activités en Amérique Latine (Groupe Exito et GPA Food) s'inscrivent en croissance de +4,9% en organique et de +1,9% en comparable sur le trimestre, dans un contexte de décélération de l'inflation alimentaire.



