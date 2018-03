27/03/2018 | 17:57

En réaction à des rumeurs parues ce mardi, Casino a confirmé ce mardi via un communiqué diffusé en fin d'après-midi que le processus de cession de sa filiale Via Varejo se poursuit au Brésil sans élément nouveau à rapporter au marché par rapport à sa communication du 8 mars dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.



Le distributeur a en outre démenti tout partenariat concernant cette filiale.





