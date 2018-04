Casino : lance la fonctionnalité 'Scan Express'

24/04/2018 | 15:09

Casino a annoncé ce mardi le lancement de 'Scan Express', une fonctionnalité de son application mobile Casino Max qui permet de réduire le temps de passage en caisse dans les enseignes Géant et Casino.



Grâce à cette solution, les clients peuvent désormais scanner leurs produits avec leur smartphone puis payer en caisse. Ils n'ont donc plus besoin de sortir ni carte de fidélité, ni carte bancaire, ni leurs articles du panier. 'Scan Express' leur propose en outre une visualisation du panier et de ses réductions en temps réel, le paiement en un seul clic ainsi que des promotions personnalisées, le tout sans attente en caisse.



Aujourd'hui disponible dans une quinzaine de points de vente, la solution 'Scan Express' sera déployée dans près de 200 magasins d'ici juin prochain.





