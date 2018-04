Casino : négocie un partenariat avec Auchan pour les achats

03/04/2018 | 08:45

Casino annonce des négociations exclusives en vue de bâtir, dans le respect des règles de concurrence, un partenariat stratégique leur permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à l'international, et ce avec leurs principaux fournisseurs multinationaux.



Ce partenariat, en parfaite cohérence avec les engagements pris dans le cadre des récents Etats Généraux de l'Alimentation, couvrirait exclusivement les grands industriels nationaux ou internationaux dans les domaines alimentaires et non alimentaires.



Les deux groupes de distribution proposeront d'associer à cette nouvelle dynamique leurs actuels partenaires à l'achat, étant précisé que le Groupe Casino et Intermarché ont mis fin, d'un commun accord, à leur alliance à l'achat en France.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.