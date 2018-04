Casino: ventes en baisse au 1er trimestre mais conformes aux attentes

Paris (awp/afp) - Le groupe français de grande distribution Casino a enregistré au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en baisse de 3,8% à 8,9 milliards d'euros, fortement pénalisé par un effet de change défavorable, un résultat conforme aux attentes, a-t-il annoncé mardi.

Le consensus des analystes de Factset et Bloomberg qui tablait sur des ventes comprises entre 8,88 et 8,904 milliards d'euros.

En données organiques (changes et périmètres constants), les ventes du trimestre ont progressé sur un an de 3,1% tandis qu'en comparable (hors effet essence et calendaire), elles ont augmenté de 1,8%, précise le groupe.

En France, avec un chiffre d'affaires total de 4,551 milliards d'euros, "les ventes de la distribution alimentaire enregistrent une croissance de 1,5% au total, avec un volume d'affaires en hausse de 2,1%, dont +1,9% en alimentaire", se félicite notamment Casino.

"L'activité est portée par la progression des hypermarchés Géant (+4,2%), le dynamisme des enseignes Monoprix (+2,7%), supermarchés Casino et Franprix (+1,5%), et par l'amélioration de l'activité de la proximité", affirme Casino.

Pour le directeur financier du groupe, Antoine Giscard d'Estaing, "ce qui est frappant, c'est que les performances sont bonnes partout", quels que soient les formats et la stratégie de prix des différentes enseignes.

"Il s'agit d'un +petit+ trimestre, un peu perturbé à cause d'une activité des soldes quelque peu décalée en raison des ventes opérées lors du +Black Friday+" fin novembre, a rappelé M. Giscard d'Estaing lors d'une conférence téléphonique.

En Amérique latine, où les ventes sont en repli de 10,1% à 3,876 milliards d'euros, on est dans "un cycle déflationniste depuis plusieurs trimestres", ce qui affecte la croissance, a-t-il souligné.

"Nous confirmons bien entendu l'intégralité de nos objectifs pour 2018", annoncés début mars, a ajouté le directeur financier du groupe, soit une croissance organique de son résultat opérationnel courant (ROC) de plus de 10% hors crédits fiscaux en 2018 (contre +20% en 2017).

