26 Mars 2018



Groupe Casino : Amazon et Monoprix s'allient pour innover au service des clients Prime Now

Une large sélection Monoprix sera disponible pour les clients Prime Now

Le service sera lancé dès cette année

Amazon et Monoprix annoncent aujourd'hui un partenariat commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année. Les produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now au travers d'une boutique virtuelle dédiée.

Monoprix, plus qu'une enseigne, est une marque au positionnement unique proposant notamment une offre alimentaire à la fois étendue et originale, gourmande et inventive. Grâce à cette collaboration, les clients Amazon Prime Now pourront accéder à des milliers de produits alimentaires sélectionnés par Monoprix : marques distributeur (notamment Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio, La Beauté Monoprix), produits frais, exclusivités, etc.

Jean-Charles NAOURI - Président du groupe Casino déclare :

« A travers ce partenariat unique entre Amazon et Monoprix, le groupe Casino renforce sa stratégie de distribution omnicanale et se rapproche encore davantage de ses clients et de leurs besoins. Ce partenariat commercial constitue une nouvelle étape de la stratégie mise en oeuvre par le Groupe Casino pour innover toujours plus pour le commerce en ville de demain. »

Frédéric DUVAL - Country Manager, Amazon.fr souligne :

« Ce partenariat commercial, qui vient encore enrichir la sélection du service Prime Now, permettra à nos clients Prime d'Amazon de bénéficier de délais de livraison extrêmement rapides sur les commandes de produits Monoprix. »

Régis SCHULTZ - Président de Monoprix ajoute :

« Monoprix accentue encore sa différenciation et ancre sa position unique de leader omnicanal de centre-ville. Monoprix disposera ainsi du dispositif le plus complet de livraison alimentaire dans Paris. »

Tous les membres du programme Amazon Prime peuvent immédiatement télécharger l'application Prime Now, disponible sur les appareils iOS et Android ou visiter le site www.primenow.fr pour identifier les zones éligibles au service, effectuer une commande et la suivre en temps réel ou être informés lorsque le service sera disponible dans leur secteur.

A propos du groupe Casino

Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d'enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 38 milliards d'euros en 2017. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain. Pour plus d'informations, www.groupe-casino.fr.

A propos de Monoprix - filiale du Groupe Casino

Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 3 formats d'enseigne (Monoprix, monop' et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, 5 milliards d'euros d'activités. Pionnier de la livraison à domicile développée par l'enseigne dès 1990, Monoprix réalise aujourd'hui plus de 3 millions de livraisons par an, dans plus de 150 villes en France. Après avoir créé le click and collect il y a plus de 3 ans, la marque innove pour toujours plus de service clients avec 'shop and go' (lâché de caddie en magasin puis livraison et paiement à domicile), 'shop1h' (livraison à pied en moins d'1 heure), 'shop and give' (don alimentaire et recyclage d'ampoules et piles à domicile), 'monop'easy' (paiement sur smartphone sans passage en caisse), liste de courses intelligente. Le plaisir des courses sans la contrainte. Pour plus d'informations, entreprise.monoprix.fr.

A propos d'Amazon

L'entreprise est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon.

Les membres du programme Amazon Prime en France bénéficient à présent de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France sur des millions d'articles éligibles, de l'accès à des films et séries dont les séries Amazon Original sur Amazon Prime Video, d'un accès prioritaire aux ventes flash 30 minutes avant les autres consommateurs, du stockage illimité de leurs photos sur l'Amazon Drive et de nombreux avantages sur Twitch. S'ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent également emprunter un eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Le prix de l'adhésion au programme est de 49€ par an ou 5,99€ par mois et les consommateurs peuvent s'inscrire sur www.amazon.fr/prime afin de bénéficier de 30 jours d'essai gratuits. Pour plus d'informations, www.amazon.fr/about

