Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 19-02-2018 au 23-02-2018 0 0 23/02/2018 | 18:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions

de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014 Entre le 19 et 23 février 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté : le 19 février 2018, 8 217 actions au prix moyen de 46,09 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions,

du 20 février 2018 au 23 février 2018, 52 173 actions au prix moyen de 45,70 € en vue de leur annulation. Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué. Saint-Etienne, le 23 février 2018

Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 2018-02-19 8 217 46,0855 XPAR 2018-02-20 12 339 46,0686 XPAR 2018-02-21 12 543 45,5000 XPAR 2018-02-22 17 563 45,3967 XPAR 2018-02-23 9 728 46,0598 XPAR Total 60 390 45,7560 II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 20180219 09:03:32 45,8500 124 XPAR EUR105524507 Couverture attribution salariée 20180219 09:03:54 45,8500 96 XPAR EUR105524540 Couverture attribution salariée 20180219 09:03:54 45,8500 70 XPAR EUR105524541 Couverture attribution salariée 20180219 09:21:25 46,0100 116 XPAR EUR105525482 Couverture attribution salariée 20180219 09:28:52 45,9800 24 XPAR EUR105526015 Couverture attribution salariée 20180219 09:28:54 45,9600 47 XPAR EUR105526019 Couverture attribution salariée 20180219 09:28:55 45,9600 60 XPAR EUR105526023 Couverture attribution salariée 20180219 09:40:36 46,0500 54 XPAR EUR105527145 Couverture attribution salariée 20180219 09:40:36 46,0500 31 XPAR EUR105527146 Couverture attribution salariée 20180219 09:40:36 46,0500 97 XPAR EUR105527147 Couverture attribution salariée 20180219 09:40:36 46,0500 127 XPAR EUR105527148 Couverture attribution salariée 20180219 09:40:36 46,0500 45 XPAR EUR105527149 Couverture attribution salariée 20180219 09:46:29 46,2300 125 XPAR EUR105527702 Couverture attribution salariée 20180219 09:48:30 46,2100 65 XPAR EUR105527898 Couverture attribution salariée 20180219 09:48:34 46,1900 175 XPAR EUR105527926 Couverture attribution salariée 20180219 10:02:15 46,1600 75 XPAR EUR105529412 Couverture attribution salariée 20180219 10:02:15 46,1600 50 XPAR EUR105529413 Couverture attribution salariée 20180219 10:02:15 46,1600 4 XPAR EUR105529414 Couverture attribution salariée 20180219 10:09:58 46,1200 71 XPAR EUR105530111 Couverture attribution salariée 20180219 10:09:58 46,1200 37 XPAR EUR105530112 Couverture attribution salariée 20180219 10:09:58 46,1200 7 XPAR EUR105530113 Couverture attribution salariée 20180219 10:25:30 46,0400 105 XPAR EUR105531397 Couverture attribution salariée 20180219 10:46:34 46,1200 137 XPAR EUR105533378 Couverture attribution salariée 20180219 10:48:27 46,1600 5 XPAR EUR105533552 Couverture attribution salariée 20180219 10:48:38 46,1600 16 XPAR EUR105533563 Couverture attribution salariée 20180219 10:49:22 46,1800 26 XPAR EUR105533606 Couverture attribution salariée 20180219 10:49:22 46,1800 48 XPAR EUR105533607 Couverture attribution salariée 20180219 10:52:51 46,2400 109 XPAR EUR105533847 Couverture attribution salariée 20180219 10:52:51 46,2400 10 XPAR EUR105533848 Couverture attribution salariée 20180219 10:59:21 46,3600 132 XPAR EUR105534408 Couverture attribution salariée 20180219 11:03:15 46,4100 10 XPAR EUR105535003 Couverture attribution salariée 20180219 11:03:15 46,4100 106 XPAR EUR105535004 Couverture attribution salariée 20180219 11:10:32 46,3800 144 XPAR EUR105535526 Couverture attribution salariée 20180219 11:11:44 46,3800 93 XPAR EUR105535666 Couverture attribution salariée 20180219 11:11:44 46,3800 21 XPAR EUR105535667 Couverture attribution salariée 20180219 11:19:59 46,2400 100 XPAR EUR105536618 Couverture attribution salariée 20180219 11:19:59 46,2400 17 XPAR EUR105536619 Couverture attribution salariée 20180219 11:42:27 46,2800 81 XPAR EUR105538899 Couverture attribution salariée 20180219 11:49:30 46,3000 80 XPAR EUR105539587 Couverture attribution salariée 20180219 11:49:30 46,3000 71 XPAR EUR105539588 Couverture attribution salariée 20180219 12:14:04 46,3100 48 XPAR EUR105541818 Couverture attribution salariée 20180219 12:14:04 46,3100 21 XPAR EUR105541819 Couverture attribution salariée 20180219 12:14:04 46,3100 41 XPAR EUR105541820 Couverture attribution salariée 20180219 12:14:27 46,2100 115 XPAR EUR105541851 Couverture attribution salariée 20180219 12:33:18 46,2400 25 XPAR EUR105543634 Couverture attribution salariée 20180219 12:33:18 46,2400 88 XPAR EUR105543635 Couverture attribution salariée 20180219 12:44:12 46,2600 120 XPAR EUR105544530 Couverture attribution salariée 20180219 12:53:42 46,1900 115 XPAR EUR105545367 Couverture attribution salariée 20180219 13:01:11 46,2200 19 XPAR EUR105545947 Couverture attribution salariée 20180219 13:01:11 46,2200 117 XPAR EUR105545948 Couverture attribution salariée 20180219 13:12:33 46,2400 36 XPAR EUR105546929 Couverture attribution salariée 20180219 13:12:33 46,2400 21 XPAR EUR105546930 Couverture attribution salariée 20180219 13:12:33 46,2400 64 XPAR EUR105546931 Couverture attribution salariée 20180219 13:12:33 46,2400 1 XPAR EUR105546932 Couverture attribution salariée 20180219 13:17:41 46,2000 45 XPAR EUR105547286 Couverture attribution salariée 20180219 13:17:41 46,2000 50 XPAR EUR105547287 Couverture attribution salariée 20180219 13:17:41 46,2000 22 XPAR EUR105547288 Couverture attribution salariée 20180219 13:28:54 46,1100 94 XPAR EUR105548392 Couverture attribution salariée 20180219 13:33:03 46,0900 105 XPAR EUR105548689 Couverture attribution salariée 20180219 13:43:44 46,0900 100 XPAR EUR105549676 Couverture attribution salariée 20180219 13:43:44 46,0900 12 XPAR EUR105549677 Couverture attribution salariée 20180219 13:49:47 46,0400 130 XPAR EUR105550142 Couverture attribution salariée 20180219 13:58:11 46,0800 110 XPAR EUR105550896 Couverture attribution salariée 20180219 14:00:58 46,0800 130 XPAR EUR105551171 Couverture attribution salariée 20180219 14:09:57 45,9800 139 XPAR EUR105552015 Couverture attribution salariée 20180219 14:09:57 45,9800 1 XPAR EUR105552016 Couverture attribution salariée 20180219 14:22:13 46,0000 154 XPAR EUR105553093 Couverture attribution salariée 20180219 14:32:50 46,0000 100 XPAR EUR105554134 Couverture attribution salariée 20180219 14:32:50 46,0000 11 XPAR EUR105554135 Couverture attribution salariée 20180219 14:32:50 46,0000 5 XPAR EUR105554136 Couverture attribution salariée 20180219 14:47:17 46,0200 141 XPAR EUR105555535 Couverture attribution salariée 20180219 15:03:36 45,9700 116 XPAR EUR105557244 Couverture attribution salariée 20180219 15:22:50 45,9200 126 XPAR EUR105559993 Couverture attribution salariée 20180219 15:34:55 45,9500 127 XPAR EUR105562373 Couverture attribution salariée 20180219 15:54:06 45,9800 141 XPAR EUR105565685 Couverture attribution salariée 20180219 15:54:11 45,9600 56 XPAR EUR105565692 Couverture attribution salariée 20180219 15:57:57 45,9200 121 XPAR EUR105566286 Couverture attribution salariée 20180219 16:05:52 45,8600 14 XPAR EUR105567726 Couverture attribution salariée 20180219 16:05:52 45,8600 17 XPAR EUR105567727 Couverture attribution salariée 20180219 16:05:52 45,8600 79 XPAR EUR105567728 Couverture attribution salariée 20180219 16:15:24 45,8700 51 XPAR EUR105569431 Couverture attribution salariée 20180219 16:15:24 45,8700 129 XPAR EUR105569432 Couverture attribution salariée 20180219 16:32:03 45,9000 58 XPAR EUR105572039 Couverture attribution salariée 20180219 16:33:20 45,9400 50 XPAR EUR105572213 Couverture attribution salariée 20180219 16:33:20 45,9400 58 XPAR EUR105572214 Couverture attribution salariée 20180219 16:33:20 45,9400 70 XPAR EUR105572215 Couverture attribution salariée 20180219 16:33:20 45,9400 21 XPAR EUR105572216 Couverture attribution salariée 20180219 16:38:32 45,9300 116 XPAR EUR105573084 Couverture attribution salariée 20180219 16:43:25 46,0300 89 XPAR EUR105574089 Couverture attribution salariée 20180219 16:43:25 46,0300 26 XPAR EUR105574090 Couverture attribution salariée 20180219 16:43:47 46,0100 435 XPAR EUR105574114 Couverture attribution salariée 20180219 16:46:03 46,1100 168 XPAR EUR105574575 Couverture attribution salariée 20180219 16:47:24 46,1200 132 XPAR EUR105574740 Couverture attribution salariée 20180219 16:47:24 46,1200 101 XPAR EUR105574741 Couverture attribution salariée 20180219 16:53:10 46,0900 115 XPAR EUR105575846 Couverture attribution salariée 20180219 16:58:05 46,0800 70 XPAR EUR105576782 Couverture attribution salariée 20180219 16:58:05 46,0800 53 XPAR EUR105576783 Couverture attribution salariée 20180219 17:11:06 45,9600 70 XPAR EUR105579584 Couverture attribution salariée 20180219 17:11:06 45,9600 27 XPAR EUR105579585 Couverture attribution salariée 20180219 17:11:06 45,9600 48 XPAR EUR105579586 Couverture attribution salariée 20180219 17:14:57 45,9500 70 XPAR EUR105580392 Couverture attribution salariée 20180219 17:14:57 45,9500 71 XPAR EUR105580393 Couverture attribution salariée 20180219 17:14:57 45,9500 20 XPAR EUR105580394 Couverture attribution salariée 20180219 17:29:44 46,0800 100 XPAR EUR105584096 Couverture attribution salariée 20180219 17:29:44 46,0800 60 XPAR EUR105584097 Couverture attribution salariée 20180219 17:29:44 46,0800 70 XPAR EUR105584100 Couverture attribution salariée 20180219 17:29:44 46,0800 60 XPAR EUR105584101 Couverture attribution salariée 20180219 17:29:44 46,0800 91 XPAR EUR105584102 Couverture attribution salariée 20180220 09:21:15 45,9700 104 XPAR EUR105589754 Annulation 20180220 09:21:15 45,9700 17 XPAR EUR105589755 Annulation 20180220 09:21:49 45,9200 82 XPAR EUR105589799 Annulation 20180220 09:21:49 45,9200 30 XPAR EUR105589800 Annulation 20180220 09:28:30 46,0300 106 XPAR EUR105590445 Annulation 20180220 09:28:30 46,0300 16 XPAR EUR105590446 Annulation 20180220 09:31:14 46,0700 72 XPAR EUR105590860 Annulation 20180220 09:31:36 46,0700 40 XPAR EUR105590887 Annulation 20180220 09:31:36 46,0700 23 XPAR EUR105590888 Annulation 20180220 09:31:36 46,0700 59 XPAR EUR105590889 Annulation 20180220 09:35:05 46,0300 65 XPAR EUR105591238 Annulation 20180220 09:35:05 46,0300 38 XPAR EUR105591239 Annulation 20180220 09:35:05 46,0300 10 XPAR EUR105591240 Annulation 20180220 09:35:05 46,0300 1 XPAR EUR105591241 Annulation 20180220 09:41:08 46,1000 63 XPAR EUR105591761 Annulation 20180220 09:41:08 46,1000 10 XPAR EUR105591762 Annulation 20180220 09:41:08 46,1000 36 XPAR EUR105591763 Annulation 20180220 09:41:08 46,1000 10 XPAR EUR105591764 Annulation 20180220 09:43:09 46,0900 31 XPAR EUR105591926 Annulation 20180220 09:43:09 46,0900 18 XPAR EUR105591927 Annulation 20180220 09:43:09 46,0900 55 XPAR EUR105591928 Annulation 20180220 09:43:09 46,0900 18 XPAR EUR105591929 Annulation 20180220 09:50:59 46,0300 121 XPAR EUR105592629 Annulation 20180220 09:57:16 46,1100 100 XPAR EUR105593335 Annulation 20180220 09:57:16 46,1100 32 XPAR EUR105593336 Annulation 20180220 10:02:57 46,1000 110 XPAR EUR105594000 Annulation 20180220 10:04:07 46,0300 136 XPAR EUR105594118 Annulation 20180220 10:06:26 46,0300 45 XPAR EUR105594404 Annulation 20180220 10:06:26 46,0300 26 XPAR EUR105594405 Annulation 20180220 10:06:26 46,0300 41 XPAR EUR105594406 Annulation 20180220 10:10:39 46,0900 121 XPAR EUR105594777 Annulation 20180220 10:11:12 46,0800 112 XPAR EUR105594859 Annulation 20180220 10:14:54 46,0800 139 XPAR EUR105595190 Annulation 20180220 10:16:55 45,9700 219 XPAR EUR105595441 Annulation 20180220 10:17:00 45,9700 14 XPAR EUR105595448 Annulation 20180220 10:18:58 45,9000 213 XPAR EUR105595619 Annulation 20180220 10:23:59 45,9600 159 XPAR EUR105596304 Annulation 20180220 10:23:59 45,9600 8 XPAR EUR105596305 Annulation 20180220 10:26:25 46,0200 85 XPAR EUR105596608 Annulation 20180220 10:26:25 46,0200 49 XPAR EUR105596609 Annulation 20180220 10:26:25 46,0200 14 XPAR EUR105596610 Annulation 20180220 10:26:25 46,0200 12 XPAR EUR105596611 Annulation 20180220 10:26:58 46,0200 126 XPAR EUR105596653 Annulation 20180220 10:28:17 45,9700 100 XPAR EUR105596793 Annulation 20180220 10:28:17 45,9700 13 XPAR EUR105596794 Annulation 20180220 10:29:10 46,0600 70 XPAR EUR105596893 Annulation 20180220 10:29:10 46,0600 13 XPAR EUR105596894 Annulation 20180220 10:29:10 46,0600 20 XPAR EUR105596895 Annulation 20180220 10:29:10 46,0600 20 XPAR EUR105596896 Annulation 20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597021 Annulation 20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597022 Annulation 20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597023 Annulation 20180220 10:30:49 46,2300 100 XPAR EUR105597124 Annulation 20180220 10:30:49 46,2300 65 XPAR EUR105597125 Annulation 20180220 10:31:00 46,2300 1 XPAR EUR105597144 Annulation 20180220 10:31:00 46,2300 80 XPAR EUR105597145 Annulation 20180220 10:31:00 46,2300 50 XPAR EUR105597146 Annulation 20180220 10:31:55 46,1100 68 XPAR EUR105597391 Annulation 20180220 10:32:28 46,1800 22 XPAR EUR105597462 Annulation 20180220 10:32:44 46,1600 112 XPAR EUR105597525 Annulation 20180220 10:33:45 46,1900 6 XPAR EUR105597616 Annulation 20180220 10:37:07 46,2900 119 XPAR EUR105598007 Annulation 20180220 10:40:10 46,2800 94 XPAR EUR105598437 Annulation 20180220 10:40:10 46,2800 24 XPAR EUR105598438 Annulation 20180220 10:43:06 46,2900 151 XPAR EUR105598837 Annulation 20180220 10:52:05 46,2900 100 XPAR EUR105599837 Annulation 20180220 10:52:05 46,2900 36 XPAR EUR105599838 Annulation 20180220 10:54:53 46,2000 109 XPAR EUR105600151 Annulation 20180220 11:08:24 46,1300 100 XPAR EUR105601876 Annulation 20180220 11:11:56 46,0100 116 XPAR EUR105602285 Annulation 20180220 11:12:42 46,0000 269 XPAR EUR105602379 Annulation 20180220 11:12:42 46,0000 10 XPAR EUR105602380 Annulation 20180220 11:12:42 46,0000 35 XPAR EUR105602381 Annulation 20180220 11:21:47 46,1200 100 XPAR EUR105603530 Annulation 20180220 11:24:32 46,0700 116 XPAR EUR105603885 Annulation 20180220 11:32:25 46,0700 50 XPAR EUR105604452 Annulation 20180220 11:38:28 46,0600 100 XPAR EUR105604844 Annulation 20180220 11:38:28 46,0600 23 XPAR EUR105604845 Annulation 20180220 11:46:54 46,0800 59 XPAR EUR105605783 Annulation 20180220 11:46:54 46,0800 62 XPAR EUR105605784 Annulation 20180220 11:56:48 46,1100 115 XPAR EUR105606749 Annulation 20180220 12:04:51 46,1200 138 XPAR EUR105607533 Annulation 20180220 12:10:49 46,2200 144 XPAR EUR105608134 Annulation 20180220 12:17:31 46,2400 72 XPAR EUR105608638 Annulation 20180220 12:21:51 46,2400 90 XPAR EUR105608890 Annulation 20180220 12:21:51 46,2400 26 XPAR EUR105608891 Annulation 20180220 12:21:51 46,2400 15 XPAR EUR105608892 Annulation 20180220 12:39:42 46,2000 100 XPAR EUR105610962 Annulation 20180220 12:39:42 46,2000 17 XPAR EUR105610963 Annulation 20180220 13:00:58 46,2200 76 XPAR EUR105612673 Annulation 20180220 13:01:00 46,2000 43 XPAR EUR105612678 Annulation 20180220 13:11:49 46,1900 150 XPAR EUR105613461 Annulation 20180220 13:11:49 46,1900 3 XPAR EUR105613462 Annulation 20180220 13:21:11 46,2800 130 XPAR EUR105613961 Annulation 20180220 13:23:20 46,2600 72 XPAR EUR105614073 Annulation 20180220 13:23:20 46,2600 45 XPAR EUR105614074 Annulation 20180220 13:31:02 46,2300 47 XPAR EUR105614601 Annulation 20180220 13:31:02 46,2300 18 XPAR EUR105614602 Annulation 20180220 13:31:02 46,2300 74 XPAR EUR105614603 Annulation 20180220 13:36:32 46,2200 133 XPAR EUR105614850 Annulation 20180220 13:46:05 46,1800 114 XPAR EUR105615329 Annulation 20180220 13:46:05 46,1800 14 XPAR EUR105615330 Annulation 20180220 14:00:55 46,2000 42 XPAR EUR105616338 Annulation 20180220 14:02:17 46,1900 133 XPAR EUR105616411 Annulation 20180220 14:27:40 46,1700 116 XPAR EUR105617999 Annulation 20180220 14:29:43 46,2000 179 XPAR EUR105618181 Annulation 20180220 14:34:18 46,1900 29 XPAR EUR105618594 Annulation 20180220 14:35:40 46,1900 110 XPAR EUR105618793 Annulation 20180220 14:42:00 46,1700 80 XPAR EUR105619198 Annulation 20180220 14:42:00 46,1700 30 XPAR EUR105619199 Annulation 20180220 14:54:06 46,1800 110 XPAR EUR105620344 Annulation 20180220 15:05:07 46,1800 111 XPAR EUR105621542 Annulation 20180220 15:13:59 46,1900 122 XPAR EUR105622376 Annulation 20180220 15:18:10 46,1900 60 XPAR EUR105622830 Annulation 20180220 15:18:10 46,1900 58 XPAR EUR105622831 Annulation 20180220 15:29:24 46,1700 155 XPAR EUR105623897 Annulation 20180220 15:37:40 46,1200 116 XPAR EUR105625828 Annulation 20180220 15:43:15 46,1300 28 XPAR EUR105627034 Annulation 20180220 15:43:15 46,1300 100 XPAR EUR105627035 Annulation 20180220 15:43:15 46,1300 1 XPAR EUR105627036 Annulation 20180220 15:45:16 46,0800 100 XPAR EUR105627704 Annulation 20180220 15:45:16 46,0800 50 XPAR EUR105627705 Annulation 20180220 15:45:16 46,0800 14 XPAR EUR105627706 Annulation 20180220 15:47:28 46,0700 100 XPAR EUR105628238 Annulation 20180220 15:47:28 46,0700 18 XPAR EUR105628239 Annulation 20180220 15:51:27 46,1300 155 XPAR EUR105629217 Annulation 20180220 15:58:50 45,9700 116 XPAR EUR105630674 Annulation 20180220 16:04:45 45,9300 161 XPAR EUR105631657 Annulation 20180220 16:09:07 45,8800 111 XPAR EUR105632541 Annulation 20180220 16:17:26 45,8700 199 XPAR EUR105634024 Annulation 20180220 16:20:23 45,8900 45 XPAR EUR105634580 Annulation 20180220 16:20:23 45,8900 83 XPAR EUR105634581 Annulation 20180220 16:25:04 45,8300 177 XPAR EUR105635382 Annulation 20180220 16:27:59 45,9000 36 XPAR EUR105635924 Annulation 20180220 16:29:05 45,9100 100 XPAR EUR105636266 Annulation 20180220 16:29:05 45,9100 50 XPAR EUR105636267 Annulation 20180220 16:30:49 45,9000 176 XPAR EUR105636682 Annulation 20180220 16:37:20 45,8300 98 XPAR EUR105638317 Annulation 20180220 16:42:59 45,8100 74 XPAR EUR105639495 Annulation 20180220 16:44:29 45,8500 74 XPAR EUR105639749 Annulation 20180220 16:45:57 45,8400 110 XPAR EUR105639966 Annulation 20180220 16:50:32 45,9000 174 XPAR EUR105640878 Annulation 20180220 16:54:06 45,8900 133 XPAR EUR105641492 Annulation 20180220 17:00:59 45,9100 100 XPAR EUR105642710 Annulation 20180220 17:00:59 45,9100 68 XPAR EUR105642711 Annulation 20180220 17:05:56 45,9500 100 XPAR EUR105643614 Annulation 20180220 17:05:56 45,9500 14 XPAR EUR105643615 Annulation 20180220 17:10:06 45,9300 153 XPAR EUR105644305 Annulation 20180220 17:13:59 45,9400 133 XPAR EUR105644987 Annulation 20180220 17:24:31 46,0400 358 XPAR EUR105647166 Annulation 20180220 17:24:31 46,0400 77 XPAR EUR105647167 Annulation 20180220 17:24:31 46,0400 67 XPAR EUR105647168 Annulation 20180220 17:24:36 46,0400 339 XPAR EUR105647211 Annulation 20180220 17:26:05 46,1000 1 XPAR EUR105647541 Annulation 20180220 17:26:48 46,1200 1 XPAR EUR105647672 Annulation 20180220 17:28:12 46,0400 9 XPAR EUR105647988 Annulation 20180221 09:02:43 45,7000 27 XPAR EUR105651106 Annulation 20180221 09:02:43 45,7000 10 XPAR EUR105651107 Annulation 20180221 09:02:43 45,7000 91 XPAR EUR105651108 Annulation 20180221 09:03:58 45,7300 136 XPAR EUR105651239 Annulation 20180221 09:07:57 45,6200 111 XPAR EUR105651745 Annulation 20180221 09:18:20 45,5700 129 XPAR EUR105652263 Annulation 20180221 09:21:57 45,5200 29 XPAR EUR105652444 Annulation 20180221 09:21:58 45,5200 80 XPAR EUR105652445 Annulation 20180221 09:23:58 45,5800 54 XPAR EUR105652581 Annulation 20180221 09:23:58 45,5800 56 XPAR EUR105652582 Annulation 20180221 09:31:49 45,4800 50 XPAR EUR105652952 Annulation 20180221 09:31:49 45,4800 79 XPAR EUR105652953 Annulation 20180221 09:36:52 45,4200 74 XPAR EUR105653326 Annulation 20180221 09:36:52 45,4200 30 XPAR EUR105653327 Annulation 20180221 09:36:59 45,4600 100 XPAR EUR105653335 Annulation 20180221 09:36:59 45,4600 50 XPAR EUR105653336 Annulation 20180221 09:36:59 45,4600 36 XPAR EUR105653337 Annulation 20180221 09:39:22 45,4600 109 XPAR EUR105653465 Annulation 20180221 09:45:30 45,4900 39 XPAR EUR105653892 Annulation 20180221 09:45:30 45,4900 77 XPAR EUR105653893 Annulation 20180221 09:51:12 45,4900 146 XPAR EUR105654595 Annulation 20180221 09:51:12 45,4900 5 XPAR EUR105654596 Annulation 20180221 09:51:18 45,4700 110 XPAR EUR105654603 Annulation 20180221 09:56:59 45,4400 88 XPAR EUR105655125 Annulation 20180221 09:56:59 45,4200 118 XPAR EUR105655127 Annulation 20180221 09:56:59 45,4200 43 XPAR EUR105655129 Annulation 20180221 09:56:59 45,4300 88 XPAR EUR105655130 Annulation 20180221 10:04:08 45,3200 133 XPAR EUR105655860 Annulation 20180221 10:06:53 45,3000 87 XPAR EUR105656145 Annulation 20180221 10:06:53 45,3000 34 XPAR EUR105656146 Annulation 20180221 10:08:10 45,3200 60 XPAR EUR105656264 Annulation 20180221 10:08:10 45,3200 16 XPAR EUR105656265 Annulation 20180221 10:08:10 45,3200 49 XPAR EUR105656266 Annulation 20180221 10:10:11 45,4300 100 XPAR EUR105656440 Annulation 20180221 10:10:11 45,4300 31 XPAR EUR105656441 Annulation 20180221 10:14:46 45,4400 77 XPAR EUR105656813 Annulation 20180221 10:14:46 45,4400 44 XPAR EUR105656814 Annulation 20180221 10:16:14 45,5300 54 XPAR EUR105656870 Annulation 20180221 10:16:25 45,5100 107 XPAR EUR105656878 Annulation 20180221 10:16:25 45,4900 118 XPAR EUR105656879 Annulation 20180221 10:18:20 45,5200 298 XPAR EUR105656979 Annulation 20180221 10:21:11 45,5500 100 XPAR EUR105657197 Annulation 20180221 10:21:11 45,5500 31 XPAR EUR105657198 Annulation 20180221 10:28:20 45,6400 73 XPAR EUR105657651 Annulation 20180221 10:28:20 45,6400 58 XPAR EUR105657652 Annulation 20180221 10:30:05 45,5700 246 XPAR EUR105657769 Annulation 20180221 10:36:08 45,5600 140 XPAR EUR105658204 Annulation 20180221 10:44:28 45,5500 117 XPAR EUR105658958 Annulation 20180221 10:44:28 45,5500 15 XPAR EUR105658959 Annulation 20180221 10:52:44 45,4500 66 XPAR EUR105659789 Annulation 20180221 10:52:44 45,4500 52 XPAR EUR105659790 Annulation 20180221 10:53:17 45,4400 58 XPAR EUR105659817 Annulation 20180221 10:53:17 45,4400 62 XPAR EUR105659818 Annulation 20180221 11:01:32 45,4200 28 XPAR EUR105660468 Annulation 20180221 11:01:32 45,4200 88 XPAR EUR105660469 Annulation 20180221 11:02:16 45,4400 100 XPAR EUR105660524 Annulation 20180221 11:02:16 45,4400 40 XPAR EUR105660525 Annulation 20180221 11:10:42 45,4000 116 XPAR EUR105661419 Annulation 20180221 11:11:04 45,4100 100 XPAR EUR105661446 Annulation 20180221 11:11:04 45,4100 29 XPAR EUR105661447 Annulation 20180221 11:15:50 45,3800 115 XPAR EUR105661815 Annulation 20180221 11:16:23 45,4200 75 XPAR EUR105661838 Annulation 20180221 11:16:34 45,4300 69 XPAR EUR105661851 Annulation 20180221 11:16:34 45,4300 114 XPAR EUR105661852 Annulation 20180221 11:18:46 45,4300 128 XPAR EUR105661934 Annulation 20180221 11:18:46 45,4300 16 XPAR EUR105661935 Annulation 20180221 11:18:46 45,4300 42 XPAR EUR105661936 Annulation 20180221 11:18:57 45,4400 117 XPAR EUR105661940 Annulation 20180221 11:18:57 45,4400 124 XPAR EUR105661941 Annulation 20180221 11:18:57 45,4400 152 XPAR EUR105661942 Annulation 20180221 11:22:48 45,4800 55 XPAR EUR105662198 Annulation 20180221 11:22:48 45,4800 50 XPAR EUR105662199 Annulation 20180221 11:22:48 45,4800 28 XPAR EUR105662200 Annulation 20180221 11:23:43 45,4800 70 XPAR EUR105662256 Annulation 20180221 11:23:43 45,4800 45 XPAR EUR105662257 Annulation 20180221 11:28:40 45,4400 100 XPAR EUR105662512 Annulation 20180221 11:28:40 45,4400 36 XPAR EUR105662513 Annulation 20180221 11:28:51 45,4500 69 XPAR EUR105662519 Annulation 20180221 11:28:51 45,4500 99 XPAR EUR105662520 Annulation 20180221 11:35:27 45,4300 111 XPAR EUR105662946 Annulation 20180221 11:38:39 45,4100 20 XPAR EUR105663098 Annulation 20180221 11:40:24 45,4300 48 XPAR EUR105663236 Annulation 20180221 11:40:24 45,4300 16 XPAR EUR105663237 Annulation 20180221 11:44:48 45,4000 69 XPAR EUR105663498 Annulation 20180221 11:44:48 45,4000 42 XPAR EUR105663499 Annulation 20180221 11:46:27 45,3900 91 XPAR EUR105663578 Annulation 20180221 11:57:49 45,4200 91 XPAR EUR105664256 Annulation 20180221 12:01:18 45,4200 42 XPAR EUR105664435 Annulation 20180221 12:08:05 45,4100 128 XPAR EUR105664915 Annulation 20180221 12:15:37 45,4200 51 XPAR EUR105665342 Annulation 20180221 12:16:42 45,4200 117 XPAR EUR105665381 Annulation 20180221 12:21:28 45,4300 2 XPAR EUR105665708 Annulation 20180221 12:21:50 45,4400 122 XPAR EUR105665769 Annulation 20180221 12:42:57 45,5400 98 XPAR EUR105666799 Annulation 20180221 12:42:57 45,5400 11 XPAR EUR105666800 Annulation 20180221 12:44:12 45,5300 100 XPAR EUR105666856 Annulation 20180221 12:45:07 45,5100 28 XPAR EUR105666902 Annulation 20180221 12:45:07 45,5100 50 XPAR EUR105666903 Annulation 20180221 12:54:28 45,5200 11 XPAR EUR105667510 Annulation 20180221 12:54:28 45,5200 50 XPAR EUR105667511 Annulation 20180221 12:54:28 45,5200 54 XPAR EUR105667512 Annulation 20180221 12:57:40 45,4900 110 XPAR EUR105667715 Annulation 20180221 12:57:40 45,4900 1 XPAR EUR105667716 Annulation 20180221 13:16:35 45,5400 69 XPAR EUR105669045 Annulation 20180221 13:16:35 45,5400 57 XPAR EUR105669046 Annulation 20180221 13:30:24 45,4700 21 XPAR EUR105670064 Annulation 20180221 13:30:24 45,4700 44 XPAR EUR105670065 Annulation 20180221 13:30:24 45,4700 47 XPAR EUR105670066 Annulation 20180221 13:39:23 45,5200 66 XPAR EUR105670593 Annulation 20180221 13:39:23 45,5200 78 XPAR EUR105670594 Annulation 20180221 13:54:14 45,5200 46 XPAR EUR105671365 Annulation 20180221 13:54:47 45,5300 130 XPAR EUR105671398 Annulation 20180221 14:18:26 45,5600 113 XPAR EUR105672486 Annulation 20180221 14:31:27 45,6500 95 XPAR EUR105673207 Annulation 20180221 14:31:27 45,6500 1 XPAR EUR105673208 Annulation 20180221 14:47:15 45,6500 116 XPAR EUR105674119 Annulation 20180221 14:57:54 45,6800 122 XPAR EUR105674763 Annulation 20180221 15:00:37 45,6300 100 XPAR EUR105674958 Annulation 20180221 15:00:37 45,6300 15 XPAR EUR105674959 Annulation 20180221 15:05:23 45,6500 100 XPAR EUR105675229 Annulation 20180221 15:08:52 45,7300 100 XPAR EUR105675460 Annulation 20180221 15:08:52 45,7300 80 XPAR EUR105675461 Annulation 20180221 15:21:09 45,6600 16 XPAR EUR105676277 Annulation 20180221 15:21:09 45,6600 9 XPAR EUR105676278 Annulation 20180221 15:21:09 45,6600 101 XPAR EUR105676279 Annulation 20180221 15:31:51 45,5600 121 XPAR EUR105677258 Annulation 20180221 15:36:34 45,6300 5 XPAR EUR105677846 Annulation 20180221 15:39:36 45,6700 162 XPAR EUR105678342 Annulation 20180221 15:42:37 45,6100 44 XPAR EUR105679205 Annulation 20180221 15:42:38 45,5900 78 XPAR EUR105679206 Annulation 20180221 15:49:24 45,6000 27 XPAR EUR105680130 Annulation 20180221 15:49:24 45,6000 88 XPAR EUR105680131 Annulation 20180221 15:51:25 45,5500 35 XPAR EUR105680547 Annulation 20180221 15:51:25 45,5500 28 XPAR EUR105680548 Annulation 20180221 15:51:25 45,5500 74 XPAR EUR105680549 Annulation 20180221 16:07:24 45,5500 193 XPAR EUR105682794 Annulation 20180221 16:15:48 45,4700 123 XPAR EUR105683902 Annulation 20180221 16:19:28 45,4800 89 XPAR EUR105684371 Annulation 20180221 16:26:59 45,5100 148 XPAR EUR105685234 Annulation 20180221 16:27:10 45,5200 12 XPAR EUR105685276 Annulation 20180221 16:28:39 45,5300 136 XPAR EUR105685483 Annulation 20180221 16:43:59 45,4700 131 XPAR EUR105687409 Annulation 20180221 16:50:49 45,4800 144 XPAR EUR105688471 Annulation 20180221 16:55:46 45,4400 140 XPAR EUR105689286 Annulation 20180221 16:56:19 45,4400 46 XPAR EUR105689340 Annulation 20180221 16:57:14 45,4700 56 XPAR EUR105689511 Annulation 20180221 16:57:14 45,4700 92 XPAR EUR105689512 Annulation 20180221 16:59:59 45,4700 50 XPAR EUR105689837 Annulation 20180221 16:59:59 45,4700 86 XPAR EUR105689838 Annulation 20180221 17:07:22 45,4500 181 XPAR EUR105690692 Annulation 20180221 17:07:22 45,4500 141 XPAR EUR105690693 Annulation 20180221 17:15:13 45,4700 185 XPAR EUR105691748 Annulation 20180221 17:15:13 45,4700 197 XPAR EUR105691749 Annulation 20180221 17:21:04 45,5000 152 XPAR EUR105692628 Annulation 20180221 17:29:44 45,5400 73 XPAR EUR105694379 Annulation 20180221 17:29:44 45,5400 56 XPAR EUR105694380 Annulation 20180221 17:29:44 45,5400 180 XPAR EUR105694381 Annulation 20180221 17:29:51 45,5400 85 XPAR EUR105694590 Annulation 20180222 09:02:16 45,3500 186 XPAR EUR105699004 Annulation 20180222 09:02:16 45,3500 118 XPAR EUR105699005 Annulation 20180222 09:02:16 45,3500 61 XPAR EUR105699006 Annulation 20180222 09:04:43 45,4000 1 XPAR EUR105699547 Annulation 20180222 09:05:02 45,4000 55 XPAR EUR105699618 Annulation 20180222 09:05:02 45,4000 119 XPAR EUR105699619 Annulation 20180222 09:05:02 45,4000 136 XPAR EUR105699620 Annulation 20180222 09:05:35 45,4200 135 XPAR EUR105699739 Annulation 20180222 09:05:35 45,4200 140 XPAR EUR105699740 Annulation 20180222 09:05:35 45,4200 67 XPAR EUR105699741 Annulation 20180222 09:06:55 45,4000 140 XPAR EUR105700026 Annulation 20180222 09:08:39 45,4000 112 XPAR EUR105700235 Annulation 20180222 09:12:21 45,3000 47 XPAR EUR105700716 Annulation 20180222 09:13:36 45,3000 73 XPAR EUR105700872 Annulation 20180222 09:13:36 45,3000 50 XPAR EUR105700873 Annulation 20180222 09:15:01 45,2600 124 XPAR EUR105701012 Annulation 20180222 09:16:02 45,1500 48 XPAR EUR105701186 Annulation 20180222 09:24:45 45,3300 143 XPAR EUR105702204 Annulation 20180222 09:24:45 45,3300 130 XPAR EUR105702205 Annulation 20180222 09:25:22 45,2800 88 XPAR EUR105702261 Annulation 20180222 09:25:22 45,2800 25 XPAR EUR105702262 Annulation 20180222 09:25:55 45,2800 46 XPAR EUR105702289 Annulation 20180222 09:25:55 45,2800 48 XPAR EUR105702290 Annulation 20180222 09:29:39 45,1700 123 XPAR EUR105702639 Annulation 20180222 09:29:39 45,1700 85 XPAR EUR105702640 Annulation 20180222 09:29:41 45,1700 111 XPAR EUR105702644 Annulation 20180222 09:31:58 45,1700 58 XPAR EUR105702872 Annulation 20180222 09:31:58 45,1700 63 XPAR EUR105702873 Annulation 20180222 09:32:23 45,1900 185 XPAR EUR105702906 Annulation 20180222 09:32:23 45,1900 134 XPAR EUR105702907 Annulation 20180222 09:32:23 45,1900 304 XPAR EUR105702908 Annulation 20180222 09:32:58 45,1700 88 XPAR EUR105702950 Annulation 20180222 09:33:26 45,2000 111 XPAR EUR105703020 Annulation 20180222 09:33:59 45,2100 100 XPAR EUR105703055 Annulation 20180222 09:33:59 45,2100 42 XPAR EUR105703056 Annulation 20180222 09:37:01 45,2800 140 XPAR EUR105703253 Annulation 20180222 09:42:03 45,3100 91 XPAR EUR105703831 Annulation 20180222 09:42:03 45,3100 33 XPAR EUR105703832 Annulation 20180222 09:49:06 45,4900 123 XPAR EUR105704460 Annulation 20180222 09:49:06 45,4900 83 XPAR EUR105704461 Annulation 20180222 09:49:06 45,4900 37 XPAR EUR105704462 Annulation 20180222 09:50:51 45,4400 24 XPAR EUR105704607 Annulation 20180222 09:50:51 45,4400 3 XPAR EUR105704608 Annulation 20180222 09:50:51 45,4400 88 XPAR EUR105704609 Annulation 20180222 09:53:18 45,4500 111 XPAR EUR105704807 Annulation 20180222 09:56:05 45,4100 132 XPAR EUR105704981 Annulation 20180222 09:56:05 45,4100 41 XPAR EUR105704982 Annulation 20180222 09:56:05 45,4100 80 XPAR EUR105704983 Annulation 20180222 10:01:18 45,3300 100 XPAR EUR105705588 Annulation 20180222 10:01:18 45,3300 20 XPAR EUR105705589 Annulation 20180222 10:01:40 45,3000 88 XPAR EUR105705635 Annulation 20180222 10:01:40 45,3000 54 XPAR EUR105705636 Annulation 20180222 10:03:48 45,2800 132 XPAR EUR105706936 Annulation 20180222 10:04:09 45,2400 24 XPAR EUR105707312 Annulation 20180222 10:04:09 45,2400 2 XPAR EUR105707313 Annulation 20180222 10:04:09 45,2400 78 XPAR EUR105707314 Annulation 20180222 10:04:09 45,2400 24 XPAR EUR105707315 Annulation 20180222 10:05:23 45,2100 127 XPAR EUR105710538 Annulation 20180222 10:05:42 45,2100 88 XPAR EUR105710600 Annulation 20180222 10:10:17 45,1900 100 XPAR EUR105711103 Annulation 20180222 10:10:17 45,1900 12 XPAR EUR105711104 Annulation 20180222 10:10:17 45,1900 131 XPAR EUR105711105 Annulation 20180222 10:11:56 45,2200 100 XPAR EUR105711289 Annulation 20180222 10:11:56 45,2200 16 XPAR EUR105711290 Annulation 20180222 10:17:06 45,2600 75 XPAR EUR105711737 Annulation 20180222 10:17:06 45,2600 58 XPAR EUR105711738 Annulation 20180222 10:22:24 45,3100 135 XPAR EUR105712036 Annulation 20180222 10:22:24 45,3100 6 XPAR EUR105712037 Annulation 20180222 10:23:41 45,3000 216 XPAR EUR105712146 Annulation 20180222 10:25:16 45,2800 138 XPAR EUR105712232 Annulation 20180222 10:25:52 45,2700 132 XPAR EUR105712256 Annulation 20180222 10:25:52 45,2700 156 XPAR EUR105712257 Annulation 20180222 10:29:11 45,3000 91 XPAR EUR105712448 Annulation 20180222 10:29:11 45,3000 70 XPAR EUR105712449 Annulation 20180222 10:29:11 45,3000 12 XPAR EUR105712450 Annulation 20180222 10:29:22 45,3000 120 XPAR EUR105712459 Annulation 20180222 10:35:58 45,2600 124 XPAR EUR105712864 Annulation 20180222 10:35:58 45,2600 2 XPAR EUR105712865 Annulation 20180222 10:36:53 45,2300 128 XPAR EUR105712906 Annulation 20180222 10:39:38 45,2400 107 XPAR EUR105713035 Annulation 20180222 10:39:38 45,2400 13 XPAR EUR105713036 Annulation 20180222 10:39:38 45,2400 117 XPAR EUR105713037 Annulation 20180222 10:39:38 45,2400 6 XPAR EUR105713038 Annulation 20180222 10:43:07 45,2400 90 XPAR EUR105713294 Annulation 20180222 10:43:07 45,2400 27 XPAR EUR105713295 Annulation 20180222 10:43:51 45,2300 89 XPAR EUR105713319 Annulation 20180222 10:43:51 45,2300 22 XPAR EUR105713320 Annulation 20180222 10:45:41 45,1800 88 XPAR EUR105713473 Annulation 20180222 10:46:14 45,1900 100 XPAR EUR105713514 Annulation 20180222 10:46:14 45,1900 47 XPAR EUR105713515 Annulation 20180222 10:47:09 45,2000 70 XPAR EUR105713575 Annulation 20180222 10:52:06 45,2000 172 XPAR EUR105713852 Annulation 20180222 10:52:06 45,2000 122 XPAR EUR105713853 Annulation 20180222 10:55:34 45,1600 145 XPAR EUR105714010 Annulation 20180222 10:55:46 45,1600 89 XPAR EUR105714020 Annulation 20180222 10:55:46 45,1600 55 XPAR EUR105714021 Annulation 20180222 11:03:40 45,1900 7 XPAR EUR105714601 Annulation 20180222 11:03:40 45,1900 30 XPAR EUR105714602 Annulation 20180222 11:03:51 45,2000 84 XPAR EUR105714612 Annulation 20180222 11:04:08 45,1900 111 XPAR EUR105714620 Annulation 20180222 11:09:22 45,2400 111 XPAR EUR105714985 Annulation 20180222 11:09:59 45,2400 92 XPAR EUR105715027 Annulation 20180222 11:09:59 45,2400 22 XPAR EUR105715028 Annulation 20180222 11:17:12 45,2700 115 XPAR EUR105715397 Annulation 20180222 11:17:12 45,2700 13 XPAR EUR105715398 Annulation 20180222 11:17:12 45,2700 106 XPAR EUR105715399 Annulation 20180222 11:17:12 45,2700 1 XPAR EUR105715400 Annulation 20180222 11:23:17 45,3400 66 XPAR EUR105715880 Annulation 20180222 11:24:33 45,3700 40 XPAR EUR105715978 Annulation 20180222 11:24:33 45,3700 85 XPAR EUR105715979 Annulation 20180222 11:25:40 45,3500 137 XPAR EUR105716111 Annulation 20180222 11:31:26 45,3100 129 XPAR EUR105716617 Annulation 20180222 11:31:43 45,2900 154 XPAR EUR105716644 Annulation 20180222 11:32:57 45,3000 171 XPAR EUR105716766 Annulation 20180222 11:36:20 45,3800 114 XPAR EUR105717018 Annulation 20180222 11:38:31 45,3600 137 XPAR EUR105717228 Annulation 20180222 11:42:11 45,3700 77 XPAR EUR105717469 Annulation 20180222 11:42:11 45,3700 70 XPAR EUR105717470 Annulation 20180222 11:42:11 45,3700 111 XPAR EUR105717471 Annulation 20180222 11:48:19 45,4400 86 XPAR EUR105717836 Annulation 20180222 11:48:19 45,4400 72 XPAR EUR105717837 Annulation 20180222 11:55:45 45,4100 19 XPAR EUR105718335 Annulation 20180222 11:55:45 45,4100 50 XPAR EUR105718336 Annulation 20180222 12:00:20 45,4200 50 XPAR EUR105718612 Annulation 20180222 12:00:20 45,4200 50 XPAR EUR105718613 Annulation 20180222 12:01:28 45,4100 224 XPAR EUR105718697 Annulation 20180222 12:01:28 45,4100 18 XPAR EUR105718698 Annulation 20180222 12:01:28 45,4100 95 XPAR EUR105718699 Annulation 20180222 12:01:28 45,4100 266 XPAR EUR105718700 Annulation 20180222 12:04:38 45,4300 110 XPAR EUR105718919 Annulation 20180222 12:23:48 45,5300 115 XPAR EUR105719967 Annulation 20180222 12:35:10 45,6000 46 XPAR EUR105720442 Annulation 20180222 12:35:21 45,5900 79 XPAR EUR105720447 Annulation 20180222 12:37:22 45,5400 69 XPAR EUR105720567 Annulation 20180222 12:44:53 45,5300 113 XPAR EUR105721116 Annulation 20180222 12:54:04 45,5000 111 XPAR EUR105721661 Annulation 20180222 12:57:09 45,4900 112 XPAR EUR105721883 Annulation 20180222 12:57:54 45,4900 117 XPAR EUR105721922 Annulation 20180222 13:07:26 45,6000 67 XPAR EUR105722715 Annulation 20180222 13:07:26 45,6000 48 XPAR EUR105722716 Annulation 20180222 13:14:40 45,6300 110 XPAR EUR105723348 Annulation 20180222 13:21:06 45,6500 120 XPAR EUR105723817 Annulation 20180222 13:24:29 45,6200 87 XPAR EUR105724097 Annulation 20180222 13:24:29 45,6200 33 XPAR EUR105724098 Annulation 20180222 13:34:21 45,6500 98 XPAR EUR105724570 Annulation 20180222 13:34:21 45,6500 21 XPAR EUR105724571 Annulation 20180222 13:41:50 45,6000 20 XPAR EUR105724974 Annulation 20180222 13:42:00 45,6000 5 XPAR EUR105724985 Annulation 20180222 13:42:00 45,6000 142 XPAR EUR105724986 Annulation 20180222 13:49:03 45,6100 100 XPAR EUR105725399 Annulation 20180222 13:59:34 45,5300 60 XPAR EUR105726028 Annulation 20180222 14:02:33 45,5800 111 XPAR EUR105726241 Annulation 20180222 14:10:09 45,5500 174 XPAR EUR105726750 Annulation 20180222 14:10:09 45,5500 3 XPAR EUR105726751 Annulation 20180222 14:25:44 45,6100 56 XPAR EUR105727927 Annulation 20180222 14:25:44 45,6100 50 XPAR EUR105727928 Annulation 20180222 14:25:44 45,6100 24 XPAR EUR105727929 Annulation 20180222 14:42:57 45,6100 47 XPAR EUR105729238 Annulation 20180222 14:50:20 45,6600 121 XPAR EUR105729913 Annulation 20180222 14:50:20 45,6600 94 XPAR EUR105729914 Annulation 20180222 14:50:20 45,6600 34 XPAR EUR105729915 Annulation 20180222 14:52:41 45,6400 134 XPAR EUR105730095 Annulation 20180222 14:59:55 45,7000 110 XPAR EUR105730696 Annulation 20180222 15:09:55 45,6600 128 XPAR EUR105731593 Annulation 20180222 15:09:55 45,6600 6 XPAR EUR105731594 Annulation 20180222 15:21:21 45,7000 119 XPAR EUR105732423 Annulation 20180222 15:30:38 45,6700 65 XPAR EUR105733474 Annulation 20180222 15:30:38 45,6700 84 XPAR EUR105733475 Annulation 20180222 15:45:52 45,7300 126 XPAR EUR105735901 Annulation 20180222 15:49:31 45,5800 128 XPAR EUR105736497 Annulation 20180222 15:54:49 45,4400 195 XPAR EUR105737515 Annulation 20180222 15:54:49 45,4400 192 XPAR EUR105737516 Annulation 20180222 15:57:46 45,4200 113 XPAR EUR105738061 Annulation 20180222 15:59:58 45,4200 100 XPAR EUR105738672 Annulation 20180222 16:06:23 45,4600 50 XPAR EUR105739676 Annulation 20180222 16:06:23 45,4600 60 XPAR EUR105739677 Annulation 20180222 16:06:23 45,4600 45 XPAR EUR105739678 Annulation 20180222 16:13:13 45,4800 97 XPAR EUR105740945 Annulation 20180222 16:13:13 45,4800 15 XPAR EUR105740946 Annulation 20180222 16:21:15 45,4800 151 XPAR EUR105742313 Annulation 20180222 16:25:38 45,5000 57 XPAR EUR105743027 Annulation 20180222 16:25:38 45,5000 50 XPAR EUR105743028 Annulation 20180222 16:29:30 45,4900 144 XPAR EUR105743476 Annulation 20180222 16:37:48 45,4600 168 XPAR EUR105744723 Annulation 20180222 16:48:24 45,5000 148 XPAR EUR105746330 Annulation 20180222 16:57:04 45,5500 104 XPAR EUR105747456 Annulation 20180222 16:57:04 45,5500 103 XPAR EUR105747457 Annulation 20180222 17:07:02 45,6700 132 XPAR EUR105749419 Annulation 20180222 17:14:26 45,6600 215 XPAR EUR105750929 Annulation 20180222 17:23:30 45,7200 249 XPAR EUR105752937 Annulation 20180222 17:25:35 45,7100 162 XPAR EUR105753545 Annulation 20180222 17:29:44 45,7000 21 XPAR EUR105754620 Annulation 20180222 17:29:53 45,7100 59 XPAR EUR105754796 Annulation 20180222 17:29:53 45,7100 2 XPAR EUR105754797 Annulation 20180222 17:29:54 45,7100 70 XPAR EUR105754816 Annulation 20180222 17:29:55 45,7100 59 XPAR EUR105754829 Annulation 20180222 17:29:55 45,7100 70 XPAR EUR105754830 Annulation 20180222 17:29:56 45,7100 22 XPAR EUR105754845 Annulation 20180223 09:06:58 45,6900 100 XPAR EUR105770866 Annulation 20180223 09:17:51 45,8200 132 XPAR EUR105773810 Annulation 20180223 09:29:53 46,0000 14 XPAR EUR105776204 Annulation 20180223 09:29:53 46,0000 37 XPAR EUR105776205 Annulation 20180223 09:30:03 45,9800 106 XPAR EUR105776234 Annulation 20180223 09:31:26 45,9900 117 XPAR EUR105776508 Annulation 20180223 09:32:39 45,9500 140 XPAR EUR105776898 Annulation 20180223 09:33:44 45,9900 50 XPAR EUR105777060 Annulation 20180223 09:33:44 45,9900 12 XPAR EUR105777061 Annulation 20180223 09:33:44 45,9900 108 XPAR EUR105777062 Annulation 20180223 09:35:45 45,9600 166 XPAR EUR105777549 Annulation 20180223 09:36:59 45,9900 186 XPAR EUR105777735 Annulation 20180223 09:38:57 46,0200 125 XPAR EUR105778150 Annulation 20180223 09:39:47 46,0300 104 XPAR EUR105778395 Annulation 20180223 09:39:47 46,0300 69 XPAR EUR105778396 Annulation 20180223 09:43:49 46,0400 49 XPAR EUR105779109 Annulation 20180223 09:43:49 46,0400 82 XPAR EUR105779110 Annulation 20180223 09:47:07 46,0100 1 XPAR EUR105779807 Annulation 20180223 09:47:07 46,0100 8 XPAR EUR105779808 Annulation 20180223 09:47:07 46,0100 100 XPAR EUR105779809 Annulation 20180223 09:47:07 46,0100 31 XPAR EUR105779810 Annulation 20180223 09:51:34 45,9900 75 XPAR EUR105780809 Annulation 20180223 09:57:12 46,0800 54 XPAR EUR105782472 Annulation 20180223 09:57:40 46,0700 198 XPAR EUR105782560 Annulation 20180223 10:07:51 46,1400 148 XPAR EUR105784305 Annulation 20180223 10:10:24 46,0700 100 XPAR EUR105784721 Annulation 20180223 10:10:24 46,0700 44 XPAR EUR105784722 Annulation 20180223 10:17:38 46,0600 123 XPAR EUR105785830 Annulation 20180223 10:24:37 46,0400 157 XPAR EUR105787247 Annulation 20180223 10:37:44 46,0300 88 XPAR EUR105789533 Annulation 20180223 10:37:44 46,0300 26 XPAR EUR105789534 Annulation 20180223 10:38:27 46,0300 62 XPAR EUR105789569 Annulation 20180223 10:38:27 46,0300 50 XPAR EUR105789570 Annulation 20180223 10:47:19 46,0300 115 XPAR EUR105790774 Annulation 20180223 10:58:19 46,0100 122 XPAR EUR105792294 Annulation 20180223 11:05:02 46,0500 60 XPAR EUR105793225 Annulation 20180223 11:08:41 46,0100 118 XPAR EUR105793861 Annulation 20180223 11:27:23 46,0200 56 XPAR EUR105796467 Annulation 20180223 11:27:23 46,0200 65 XPAR EUR105796468 Annulation 20180223 11:42:20 46,0300 118 XPAR EUR105798718 Annulation 20180223 11:51:01 46,0400 113 XPAR EUR105799916 Annulation 20180223 11:55:18 46,0400 32 XPAR EUR105800507 Annulation 20180223 11:55:18 46,0400 80 XPAR EUR105800508 Annulation 20180223 12:00:00 46,0400 116 XPAR EUR105801340 Annulation 20180223 12:17:49 46,0000 100 XPAR EUR105803638 Annulation 20180223 12:17:49 46,0000 38 XPAR EUR105803639 Annulation 20180223 12:40:45 45,9400 80 XPAR EUR105806182 Annulation 20180223 12:40:45 45,9400 100 XPAR EUR105806183 Annulation 20180223 12:52:30 46,0100 78 XPAR EUR105807314 Annulation 20180223 12:57:48 46,0500 100 XPAR EUR105807897 Annulation 20180223 12:57:48 46,0500 32 XPAR EUR105807898 Annulation 20180223 13:03:09 46,0400 121 XPAR EUR105808559 Annulation 20180223 13:12:04 46,0400 138 XPAR EUR105809390 Annulation 20180223 13:24:23 46,0700 100 XPAR EUR105810801 Annulation 20180223 13:24:23 46,0700 26 XPAR EUR105810802 Annulation 20180223 13:25:51 46,0600 100 XPAR EUR105810966 Annulation 20180223 13:25:51 46,0600 16 XPAR EUR105810967 Annulation 20180223 13:35:43 46,0400 110 XPAR EUR105811837 Annulation 20180223 13:38:42 46,0400 121 XPAR EUR105812212 Annulation 20180223 13:51:32 46,0600 66 XPAR EUR105813525 Annulation 20180223 13:51:32 46,0600 46 XPAR EUR105813526 Annulation 20180223 14:01:20 46,0400 121 XPAR EUR105814558 Annulation 20180223 14:03:45 46,0400 197 XPAR EUR105814816 Annulation 20180223 14:15:00 46,1100 67 XPAR EUR105815972 Annulation 20180223 14:15:00 46,1100 49 XPAR EUR105815973 Annulation 20180223 14:15:00 46,1100 4 XPAR EUR105815974 Annulation 20180223 14:21:53 46,0900 119 XPAR EUR105816771 Annulation 20180223 14:26:11 46,1000 100 XPAR EUR105817152 Annulation 20180223 14:26:11 46,1000 44 XPAR EUR105817153 Annulation 20180223 14:28:45 46,0500 100 XPAR EUR105817488 Annulation 20180223 14:28:45 46,0500 173 XPAR EUR105817489 Annulation 20180223 14:35:21 46,1400 150 XPAR EUR105818246 Annulation 20180223 14:35:21 46,1200 26 XPAR EUR105818247 Annulation 20180223 14:37:00 46,1500 110 XPAR EUR105818420 Annulation 20180223 14:48:25 46,1200 186 XPAR EUR105820117 Annulation 20180223 15:00:39 46,1500 12 XPAR EUR105822805 Annulation 20180223 15:00:39 46,1500 23 XPAR EUR105822806 Annulation 20180223 15:00:39 46,1500 42 XPAR EUR105822807 Annulation 20180223 15:00:39 46,1500 43 XPAR EUR105822808 Annulation 20180223 15:06:11 46,1100 140 XPAR EUR105823977 Annulation 20180223 15:10:55 46,0900 100 XPAR EUR105825217 Annulation 20180223 15:10:55 46,0900 73 XPAR EUR105825218 Annulation 20180223 15:15:42 46,1300 62 XPAR EUR105827467 Annulation 20180223 15:26:52 46,1300 36 XPAR EUR105830717 Annulation 20180223 15:26:52 46,1300 21 XPAR EUR105830718 Annulation 20180223 15:26:52 46,1300 64 XPAR EUR105830719 Annulation 20180223 15:26:52 46,1300 6 XPAR EUR105830720 Annulation 20180223 15:34:45 46,1300 70 XPAR EUR105834788 Annulation 20180223 15:34:45 46,1300 26 XPAR EUR105834789 Annulation 20180223 15:41:23 46,1500 111 XPAR EUR105837085 Annulation 20180223 15:47:46 46,2100 23 XPAR EUR105839240 Annulation 20180223 15:47:46 46,2100 84 XPAR EUR105839241 Annulation 20180223 15:47:46 46,2100 13 XPAR EUR105839242 Annulation 20180223 15:59:30 46,1700 11 XPAR EUR105843677 Annulation 20180223 15:59:30 46,1700 100 XPAR EUR105843678 Annulation 20180223 16:09:02 46,1300 100 XPAR EUR105847362 Annulation 20180223 16:09:02 46,1300 19 XPAR EUR105847363 Annulation 20180223 16:15:16 46,0700 100 XPAR EUR105850486 Annulation 20180223 16:25:33 46,0400 118 XPAR EUR105854950 Annulation 20180223 16:30:40 46,0800 100 XPAR EUR105856105 Annulation 20180223 16:30:40 46,0800 15 XPAR EUR105856106 Annulation 20180223 16:40:56 46,1100 50 XPAR EUR105857491 Annulation 20180223 16:40:56 46,1100 100 XPAR EUR105857492 Annulation 20180223 16:40:56 46,1100 50 XPAR EUR105857493 Annulation 20180223 16:44:25 46,1500 102 XPAR EUR105858014 Annulation 20180223 16:44:47 46,1500 60 XPAR EUR105858078 Annulation 20180223 16:44:53 46,1400 183 XPAR EUR105858094 Annulation 20180223 16:50:51 46,1600 125 XPAR EUR105859019 Annulation 20180223 16:55:25 46,1200 56 XPAR EUR105859565 Annulation 20180223 17:02:56 46,1800 38 XPAR EUR105860915 Annulation 20180223 17:02:56 46,1800 50 XPAR EUR105860916 Annulation 20180223 17:02:56 46,1800 52 XPAR EUR105860917 Annulation 20180223 17:02:56 46,1800 4 XPAR EUR105860918 Annulation 20180223 17:10:38 46,1300 67 XPAR EUR105862283 Annulation 20180223 17:10:38 46,1300 80 XPAR EUR105862284 Annulation 20180223 17:15:35 46,0600 110 XPAR EUR105863068 Annulation 20180223 17:26:15 46,0600 1 XPAR EUR105865093 Annulation 20180223 17:29:44 46,1100 106 XPAR EUR105865885 Annulation 20180223 17:29:44 46,1100 56 XPAR EUR105865886 Annulation 20180223 17:29:44 46,1100 109 XPAR EUR105865887 Annulation 20180223 17:29:44 46,1100 90 XPAR EUR105865888 Annulation 20180223 17:29:44 46,1100 36 XPAR EUR105865889 Annulation 20180223 17:29:45 46,1100 16 XPAR EUR105865929 Annulation

CGP - Opérations actions propres 19-02-2018 au 23-02-2018





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Casino via Globenewswire

0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CASINO GUICHARD-PERRACHON 18:39 GROUPE CASINO : CGP - Opérations actions propres 19-02-2018 au 23-02-2018 GL 22/02 CASINO/CARREFOUR : Moody's prévoit une croissance de 2% dans la distribution ali.. AO 20/02 CASINO : Cnova a enregistré une baisse de son Ebitda annuel, GPA une progression AO 19/02 CASINO échappe à la baisse grâce à son projet d'acquisition de Sarenza AO 19/02 Casino veut doper le digital de Monoprix avec le chausseur Sarenza RE 19/02 CASINO GUICHARD PERRACHON : A suivre aujourd'hui AO 19/02 CASINO : en négociations pour acquérir Sarenza CF 19/02 CASINO : Monoprix va acquérir Sarenza AO 19/02 GROUPE CASINO : Monoprix annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acqu.. GL 16/02 GROUPE CASINO : CGP - Opérations actions propres 12-02-2018 au 16-02-2018 GL Recommandations des analystes sur CASINO GUICHARD-PERRACHON 29/01 CASINO : Bernstein reste neutre mais abaisse ses prévisions de résultats AO 18/01 CASINO : Oddo BHF abaisse son objectif de cours AO 18/01 CASINO : Oddo réajuste sa cible CF