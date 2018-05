Cast : Augmentation de capital par placement privé

Données financières (€) CA 2018 42,8 M EBIT 2018 -1,13 M Résultat net 2018 0,13 M Trésorerie 2018 4,23 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 VE / CA 2018 1,29x VE / CA 2019 1,12x Capitalisation 59,5 M Graphique CAST Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CAST Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 3,35 € Ecart / Objectif Moyen -16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Vincent Delaroche Chairman & Chief Executive Officer Gregg Blatt Executive VP-Worldwide Field Operations Alexandre Rérolle Chief Financial Officer Bill Curtis Senior Vice President & Chief Scientist P. C. Bentz Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CAST 13.71% 70 MICROSOFT CORPORATION 14.22% 753 184 RED HAT 43.61% 29 272 SPLUNK INC 40.09% 16 253 ATLASSIAN CORPORATION PLC 37.26% 14 510 CITRIX SYSTEMS 22.13% 14 466