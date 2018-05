Paris, le 16 mai 2018 – 17h45

CAST, pionnier et acteur majeur du marché de la Software Intelligence, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé. Le produit brut de cette augmentation de capital devrait s'élever à 8,3 millions d'euros pouvant être porté à 10,7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Cette augmentation de capital va permettre de contribuer au projet de développement de CAST, qui vise une progression de son chiffre d'affaires de +20% en 2018 portée par une croissance de l'offre SaaS qui devrait être supérieure à 100% et une accélération des ventes indirectes et/ou influencées. Sur la période 2019 - 2022, une croissance moyenne de 15% par an est attendue, avec un retour à la profitabilité en 2019 et une marge opérationnelle à deux chiffres dès 2020. Les fonds levés sont destinés à accompagner cette croissance attendue sur les prochains exercices, notamment les besoins liés à la montée en puissance des partenariats ainsi que le financement de possibles opérations d'acquisitions très ciblées, sociétés de technologie et / ou acteurs locaux à forte synergies commerciales.

L'opération consiste en un placement privé par construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels et sera réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité dans le cadre des délégations de compétence consenties à la 15ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2016, de la décision du Conseil d'administration lors de sa réunion du 16 mai 2018 et des dispositions des articles L.225-136 du Code de Commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Le processus de construction du livre d'ordres débute immédiatement.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A titre indicatif, l'opération pourra porter sur un nombre maximum de 2 828 396 actions ordinaires nouvelles avec une décote maximale de 5% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action des trois dernières séances de bourse soit 3,80 euros.

Des actionnaires historiques de CAST dont DevFactory, CM-CIC Investissement, Keren Finance et le Boston Consulting Group soutiennent la stratégie poursuivie et ont manifesté leur intention de participer à cette opération dans la mesure où celle-ci le permettrait.

Le montant définitif de leurs souscriptions sera fonction des allocations définitives résultant de la construction du livre d'ordres.

Le placement privé est dirigé par CM-CIC Market Solutions agissant en tant que Chef de File et Teneur de livre.

Les termes définitifs du placement privé seront annoncés dès que possible.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

L'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Des informations détaillées sur Cast figurent sur le rapport annuel 2017. Ce document est consultable sur le site internet de la société à l'adresse www.castsoftware.com dans la rubrique Investisseurs et sur le site www.actusnews.com. Cast attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 3.1 du document. La réalisation de tout ou partie de ces risques étant susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

À propos de CAST

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

North America : +1 212-871-8330

Corporate & Europe : +33 1 46 90 21 00 Contact :

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com

Vincent DELAROCHE

Président Directeur Général

v.delaroche@castsoftware.com

AELIUM – Finance et Communication

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

+ 33 1 75 77 54 65

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53351-cp_cast_16_05_2018_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews