Paris, le 5 avril 2018

Forrester, l'un des deux plus importants analystes technologiques américains, désigne la plateforme CAST Application Intelligence comme l'une des plus performantes pour les contrôles de sécurité par analyse statique des structures internes des logiciels, au côté des « pure players » de ce marché très dynamique. L'analyste souligne que CAST obtient le meilleur score en « accuracy » (i.e. précision des résultats d'analyse), une donne fondamentale en sécurité. Forrester explique que CAST se distingue également en produisant d'autres mesures de qualité structurelle telles que la résilience et l'optimisation de la performance, allant ainsi bien au-delà des contrôles de sécurité.

Vincent Delaroche, p-dg et fondateur du groupe, de commenter : « Bien que la sécurité ne soit pas notre cœur de métier, la technologie d'analyse holistique et systémique de CAST permet de détecter des failles de sécurité et d'accès aux données indétectables autrement. CAST se positionne ainsi comme le complément idéal des offres des acteurs majeurs de ce segment de marché ».

Cette reconnaissance de la pertinence de la technologie CAST dans le domaine de la sécurité conforte la position de chef de file technologique du marché de la « software intelligence ».

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext (Euronext YAS.PA) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

