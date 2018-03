Cast : PRIMA SOLUTIONS noue un partenariat stratégique avec CAST et adopte les normes et bonnes pratiques de qualité logicielle CISQ

Communiqé de presse

Paris, le 14 mars 2018

PRIMA SOLUTIONS noue un partenariat stratégique avec CAST et

adopte les normes et bonnes pratiques de qualité logicielle CISQ



Prima Solutions, éditeur français de logiciels d'assurance, annonce aujourd'hui son partenariat avec CAST, le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence, pour renforcer et certifier la qualité structurelle de toutes ses applications.

Prima Solutions va implémenter la technologie CAST dans sa chaine de delivery pour automatiser et systématiser les analyses qualité de son logiciel Prima Insure™.

La plateforme CAST mesure la qualité structurelle des logiciels sur quatre axes : robustesse, performance, sécurité et maintenabilité, en se basant sur la norme internationale définie par le CISQ – Consortium for IT Software Quality. Cette norme industrielle constitue une base objective et empirique acceptée par la profession pour mesurer et communiquer sur les risques logiciel.

« Ce partenariat stratégique avec la société CAST nous permet de mettre en œuvre une solution et des méthodes industrielles pour suivre et contrôler régulièrement la qualité et la solidité de nos développements applicatifs. Avec ce partenariat, nous sommes fiers de garantir à nos clients un logiciel robuste, performant et sécurisé » explique Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions.

« Nous sommes ravis d'accompagner Prima Solutions dans l'automatisation du contrôle de la qualité structurelle de leurs progiciels. Les efforts d'amélioration continue de leurs développements leur permettent de prévenir les risques et de mettre en place une démarche de transparence auprès de leurs clients assureurs » explique Rémi Jacquet, Directeur Général Adjoint, Opérations France de CAST.

« Le CISQ a été formé pour permettre aux utilisateurs et à leurs fournisseurs de garantir une plus grande résilience des applications et de le formaliser grâce à une méthodologie commune qui a l'insigne mérite d'être automatisable. Les normes du CISQ sont déjà adoptées par le secteur public, les grandes entreprises et les grands intégrateurs internationaux. Les fournisseurs de progiciels qui suivront le mouvement vont bénéficier d'un atout déterminant » déclare Paul-Camille Bentz, Directeur du CISQ pour l'Europe.

À propos de Prima Solutions

Prima Solutions propose aux assureurs IARD la plateforme logicielle digitale Prima Insure™ dont ils ont besoin pour gagner en agilité et réussir face aux changements constants du marché. Full web, modulaire, multi-langues et disponible en mode SaaS, Prima Insure™ couvre l'ensemble des processus métier des assureurs, mutuelles et courtiers : distribution ; souscription ; administration de contrats ; gestion de sinistres et gestion financière. Plus de 66 assureurs, mutuelles et courtiers IARD ont déjà choisi Prima Insure™. Prima Solutions est membre d'ACORD.

À propos de CAST

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext (Euronext CAS.PA) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

À propos de CISQ

Le Consortium for IT Software Quality (CISQ) est un groupement international de dirigeants du secteur IT, de grandes SSII et d'éditeurs de logiciels engagés dans la mise en place de normes et standards de mesure de la qualité structurelle des systèmes d'informations. Fondé par l'Object Management Group (OMG®) et le Software Engineering Institute (SEI), le CISQ est un groupe de travail ouvert et indépendant au sein duquel les membres développent des plans d'actions à l'échelle de l'industrie visant à améliorer la qualité des applications informatiques et à réduire les coûts et les risques.

