Cast : Q1 2018 Revenue

Communiqué de Presse

Chiffre d'affaires du T1 : 7,73 M€

Prise de commande SaaS : +213%

Objectif croissance 2018 confirmé : +20%

En M€ 2018 (3 mois) 2017 (3 mois) Variation % TCC* Chiffre d'affaires T1 7,73 6,57 +1,16 +17,7%

* Taux de change courant

Paris, le 4 mai 2018 :

Le chiffre d'affaires reconnu du premier trimestre s'élève à 7,73 M€ soit +17,7% à taux de change courant et +27,9% à taux de change constant. Deux éléments impactent défavorablement le chiffre d'affaires publié :

- L'évolution des règles IFRS a conduit à passer directement en réserve 156K€ qui sans ces changements auraient dû être comptabilisés en chiffre d'affaires sur le premier trimestre, et représenter 2.4 points de croissance.

- Les ventes de l'offre SaaS CAST HIGHLIGHT sont en très forte croissance (+213%), avec 895K€ contre 285K€ sur le T1 2017, mais seulement 42K€ de CA reconnu sur le trimestre. Cette progression de 609K€ représente 9.3 points de croissance supplémentaire.

La croissance à performance commerciale comparable est donc de près de 40%.

Au total, plus de quarante transactions sur le trimestre ont été conclues, incluant des nouvelles références à fort potentiel dont Wells Fargo, J. Hancock, Bank Sadabell, Findomestic Banca, General Electric, Fiserv, ou encore Microsoft pour le compte de Saint-Gobain. En outre, le succès rencontré par l'offre SaaS CAST HIGHLIGHT, valide la stratégie de pénétration de marché. Véritable produit d'appel, cette offre permet d'accélérer fortement la conquête de nouveaux clients et génère de nombreuses nouvelles opportunités pour la « CAST Application Intelligence Platform ».

Le plan stratégique engagé en 2015 (investissements R&D et marketing, force de frappe commerciale, multiplication des canaux de vente) commence à porter ses premiers fruits. La société confirme un exercice en inflexion significative et son objectif de croissance de 20% pour 2018. Sur la période 2019-2022, CAST anticipe une croissance moyenne de 15% par an, un retour à la profitabilité en 2019 et une marge à deux chiffres à partir de 2020.

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence.Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.