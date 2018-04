Cast : gagne 2%, un analyste passe à l'achat

04/04/2018 | 12:37

Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation de Bryan Garnier. Le bureau d'analyses relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 3,5 à 4,1 euros, au lendemain de la publication par la société d'une perte opérationnelle 2017 légèrement inférieure à la prévision du broker.



'Surtout, la direction a réitéré sa confiance dans une croissance des ventes d'au moins 20% en données comparables, tout en tablant sur un résultat opérationnel proche de l'équilibre en 2018', souligne l'intermédiaire financier.



Bryan Garnier relève donc ses prévisions de marge opérationnelle pour cet éditeur de logiciels, passant ainsi de -9,8% à -2,2% pour l'année en cours, de -4,3% à +2,9% pour 2019 et de -0,1% à +7,4% pour 2020.



Oddo reste en revanche à Alléger sur la valeur et confirme son objectif de 2,7 E. ' Cast a publié hier soir des résultats qui, comme on pouvait s'y attendre, marquent une accélération de la perte opérationnelle en 2017 par rapport à 2016 ' indique Oddo dans son étude du jour.



Le bureau d'étude souligne que le point intéressant reste un discours clairement positif sur les perspectives de croissance à court terme. ' La traction commerciale semble bonne, et le T1 devrait être dynamique. Cette guidance est néanmoins ambitieuse, et nous préférons attendre avant de revenir sur le dossier, le T1 n'étant pas traditionnellement une période clé, la forte saisonnalité étant plutôt portée sur le T2 et surtout T4 ' explique Oddo.



