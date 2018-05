Cast : Bryan Garnier reste à 'achat', relève sa cible

18/05/2018 | 10:21

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Cast avec une valeur intrinsèque ('fair value') rehaussée de 4,1 à 4,7 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations à moyen terme, au lendemain d'une augmentation de capital.



L'intermédiaire financier fait passer ses hypothèses de croissance des ventes en données comparables de +11% à +12% et de marge d'exploitation ajustée de 10% à 11%, avec des effets de 0,3 euro chacun sur la 'fair value'.



'L'augmentation de capital réussie de 10,7 millions d'euros annoncée la veille, qui est neutre sur notre valorisation, donne à Cast les moyens de poursuivre sa croissance et de saisir des opportunités d'acquisitions', juge le broker.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.