Cast : Oddo confirme son opinion après les résultats

04/04/2018 | 10:49

Oddo reste à Alléger sur la valeur et confirme son objectif de 2,7 E après l'annonce des résultats.



' Cast a publié hier soir des résultats qui, comme on pouvait s'y attendre, marquent une accélération de la perte opérationnelle en 2017 par rapport à 2016 ' indique Oddo dans son étude du jour.



Le groupe reste très positif et confirme sa guidance de +20% de CA cette année. Le bureau d'étude souligne que le point intéressant reste un discours clairement positif sur les perspectives de croissance à court terme.



' La traction commerciale semble bonne, et le T1 devrait être dynamique. Cette guidance est néanmoins ambitieuse, et nous préférons attendre avant de revenir sur le dossier, le T1 n'étant pas traditionnellement une période clé, la forte saisonnalité étant plutôt portée sur le T2 et surtout T4 ' explique Oddo.



