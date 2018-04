CATANA GROUP : 1er semestre 2017 - 2018 Poursuite de la très forte croissance du chiffre d'affaires : + 43% Un schéma de croissance durable et rentable bien en place

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 16 avril 2018

1er semestre 2017 - 2018

Poursuite de la très forte croissance du chiffre d'affaires : + 43%

Un schéma de croissance durable et rentable bien en place

En milliers d'euros CA S1 2017/2018 CA S1 2016/2017 BATEAUX 24 497 16 117 Brokerage et divers 3 161 1 167 Ventes de reprises (occasion) 2 277 1 767 Bateaux neufs 19 059 13 183 SERVICES 2 071 2 429 TOTAL 26 567 18 546 Variation + 43%

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2017-2018 s'établit à 26,5 M€, et affiche à nouveau une très forte croissance par rapport à l'exercice dernier (+ 43%) confirmant l'accélération des ventes de la gamme BALI et du nouveau CATANA 53.

Dans un premier semestre riche en salons nautiques sur l'ensemble du globe, le marché des multicoques a démontré son excellente dynamique, confirmant la pertinence du recentrage stratégique de CATANA GROUP autour de ce segment de marché depuis plusieurs années.

Bénéficiant déjà d'une très forte notoriété mondiale depuis 35 ans avec sa marque haut de gamme CATANA, le groupe a clairement pris une nouvelle dimension en attaquant le coeur du marché avec la création de la gamme BALI. En quatre ans seulement, les premiers succès de cette nouvelle marque ont permis au groupe de quadrupler ses ventes de bateaux neufs pour se hisser au quatrième rang mondial.

Sur ce premier semestre 2017/2018, cette accélération s'est encore nettement accrue.

La poursuite de la percée commerciale des 3 premiers modèles de la gamme BALI (BALI 4.0, BALI 4.3, BALI 4.5) et la montée en puissance du nouveau CATANA 53 permettent au groupe de disposer d'un carnet de commandes en très net accroissement pour l'exercice en cours, mais également pour le prochain exercice 2018/2019.

Cette solide orientation des ventes, doublée d'une forte montée en puissance des productions du groupe permettent à CATANA GROUP d'enregistrer une nette hausse de ses facturations de bateaux neufs qui affichent une croissance de 44% sur ce premier semestre par rapport à N-1.

Les autres activités du pôle BATEAUX (occasions, brokerage) restent dynamiques et l'activité SERVICES reste conforme aux autres années.

En attendant la présentation du BALI 4.1 au prochain salon international des multicoques de la Grande Motte (18 au 22 avril 2018) et la sortie du très attendu BALI 5.4 au Yachting festival de Cannes en septembre prochain, cet excellent premier semestre confirme que l'exercice sera de nouveau en forte croissance.

Le groupe anticipe un chiffre d'affaire 2017/2018 compris entre 52 et 55 M€, assurant ainsi une nouvelle amélioration forte de la rentabilité.

CATANA GROUP consolide pas à pas sa place sur l'échiquier mondial des catamarans.

L'accélération du plan de développement des gammes BALI et CATANA, confortée par la récente levée de fonds, permet au groupe de se placer durablement dans un schéma de croissance rentable.

CATANA Group est spécialisé dans la conception,

la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN - Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr Tel : 05 46 00 87 41 Tel : 01 75 77 54 65

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CATANA GROUP via Globenewswire