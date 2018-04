CATANA : a levé 3,7 millions d'euros pour accélérer son développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'augmentation de capital de Catana Group, qui s'est déroulée du 23 mars au 19 avril 2018, a permis au groupe de lever 3,7 millions d'euros. Cette opération va permettre au spécialiste des navires de plaisance d'accélérer le développement de ses gammes Catana et Bali, et d'accompagner le plan d'amélioration de ses performances industrielles.A la suite de cette levée de fonds, le concert familial Poncin détient désormais 29,30 % du capital de Catana Group et 43,13 % des droits de vote, attestant ainsi de sa volonté de s'inscrire dans la durée à la tête de l'entreprise et de poursuivre sereinement son plan de marche très dynamique.Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le compartiment C d'Euronext interviendra le 16 avril 2018.