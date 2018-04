Catana : accroit de 43% son CA au 1er semestre

16/04/2018 | 08:01

Catana Group dévoile un chiffre d'affaires du premier semestre 2017-18 de 26,5 millions d'euros, en croissance de 43% par rapport à l'exercice dernier confirmant l'accélération des ventes de la gamme Bali et du nouveau Catana 53.



'Dans un premier semestre riche en salons nautiques sur l'ensemble du globe, le marché des multicoques a démontré son excellente dynamique, confirmant la pertinence du recentrage stratégique de Catana Group autour de ce segment de marché depuis plusieurs années', explique-t-il.



Au chapitre des perspectives, le fabricant de navires de plaisance anticipe un chiffre d'affaire 2017-18 compris entre 52 et 55 millions d'euros, assurant ainsi une nouvelle amélioration forte de la rentabilité.



