CIS : a souffert des changes au premier trimestre mais l'avenir s'éclaircit

CIS a dévoilé un chiffre d'affaires de 57,2 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, contre 64,4 millions un an plus tôt. A périmètre et changes constants, CIS a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,3% pour atteindre 66,6 millions."L'environnement économique mondial s'améliore comme le confirment de nombreux indicateurs avec notamment la poursuite du redressement des prix des matières premières et de l'énergie. La dynamique commerciale engagée sur les Grands Projets et dans les zones à fort potentiel, ainsi que qualité du "pipeline" commercial doivent permettre à CIS de bénéficier de cette situation globale plus favorable", a commenté le groupe en guise de perspectives.