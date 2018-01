Catering International Services : CIS - Bilan Annuel GD au 31.12.2017

Société anonyme au capital de 1 608 208 euros

Siège social : 40 c, avenue de Hambourg 13 008 Marseille 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE

Marseille, le 2 janvier 2018

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC

LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 19 603

- Solde en espèce du compte de liquidité : 255 949 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 14 166

- Solde en espèce du compte de liquidité : 276 474 €

Depuis le 30 juin 2017, il a été procédé à un apport complémentaire de 100 000,00 € (en date du 20 novembre 2017).

À propos de CIS

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore. Intégrateur de services, le Groupe a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services supports) permettant d'offrir à ses clients des solutions clés en main. Présent dans plus de 20 pays et sur 180 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui près de 11000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

Prochain communiqué le 24/01/2018 après bourse : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017

Euronext Paris Compartiment C - ISIN FR0000064446 - CAC All-Tradable,CAC Mid & Small

Reuters CTRG.PA - Bloomberg CTRG :FP www.cis-catering.com

