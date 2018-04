Caterpillar : départ du responsable du support clients

10/04/2018 | 14:17

Caterpillar annonce ce mardi que Rob Charter, son responsable du support clients et concessionnaires, quittera le géant américain des équipements de chantier après une carrière de près de 30 années en son sein.



Rob Charter a en effet rejoint Caterpillar en 1989 en tant qu'ingénieur à Melbourne, en Australie, et a depuis exercé des responsabilités en Asie, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. Le nom de son successeur doit être annoncé dans un proche avenir.



