Caterpillar : nouveau CFO pour début septembre

04/05/2018 | 15:00

Caterpillar annonce la nomination d'Andrew Bonfield comme directeur financier (CFO) à partir du 1er septembre 2018, en remplacement de Brad Halverson dont le départ en retraite devient effectif dès ce vendredi.



'Andrew Bonfield apporte plus de trois décennies d'expertise financière, ayant récemment servi comme CFO et membre du conseil de National Grid, entreprise multinationale d'électricité et de gaz d'origine britannique', souligne Caterpillar.



Jusqu'à sa prise de fonction chez le géant américain des équipements de chantier, Joe Creed a été désigné CFO par intérim avec prise d'effets immédiate, fonctions qu'il occupera en plus de son poste actuel de vice-président de la division services financiers.



