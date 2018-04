Caterpillar : relève sa fourchette cible de BPA annuelle

24/04/2018 | 14:06

Dévoilant des performances trimestrielles bien meilleures que prévu ce mardi, Caterpillar relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, à entre 10,25 et 11,25 dollars, contre 8,25 à 9,25 dollars en estimations précédentes.



Pour les trois premiers mois de l'année 2018, le géant des équipements de chantier publie un BPA ajusté plus que doublé (+120%) à 2,82 dollars, alors que les analystes n'anticipaient en moyenne que 2,10 dollars environ.



A 12,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de Peoria (Illinois) a grimpé de 31%, croissance due principalement à des volumes de ventes plus élevés du fait d'une demande plus importante des utilisateurs finaux sur la plupart des marchés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.