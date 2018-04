Caterpillar relève ses prévisions annuelles, le titre bondit

New York (awp/afp) - Caterpillar, le fabricant américain d'engins de chantier et de construction, a nettement relevé mardi ses objectifs financiers annuels, invoquant une demande croissante pour ses produits et services après des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

Le groupe de Peoria (Illinois, centre), un des baromètres de la santé de l'économie mondiale, a enregistré un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars lors des trois premiers mois de l'année, multiplié par plus de huit en un an.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 2,82 dollars, un record selon Caterpillar, contre 2,08 dollars attendus en moyenne par les analystes.

Les profits ont été portés par un bond de 31% des ventes à 12,86 milliards de dollars, contre 11,98 milliards anticipés, et un plongeon de 70% des dépenses opérationnelles.

Signe de la confiance du groupe en sa croissance future, il s'est remis à recruter: ses effectifs ont ainsi augmenté de 10.900 en un an à 118.800 salariés à fin mars.

Caterpillar avait été touché de plein fouet ces quatre dernières années par le ralentissement de l'économie mondiale et notamment du secteur de l'énergie, ce qui l'avait conduit à licencier des dizaines de milliers d'employés.

Mardi, le groupe a relevé ses prévisions pour 2018 et s'attend désormais à dégager un bénéfice par action ajusté compris entre 10,25 et 11,25 dollars contre de 8,25 à 9,25 dollars auparavant là où les analystes anticipent 9,17 dollars.

Cette prévision tient compte d'une croissance continue de la croissance mondiale, avertit Caterpillar, prévenant qu'elle exclut les risques géopolitiques et une éventuelle guerre commerciale.

Le groupe américain table notamment sur une hausse des dépenses des entreprises pour les engins de construction en Amérique du nord et de BTP en Chine.

Dans le secteur minier, encouragées par le rebond des prix des matières premières, les sociétés devraient doper leurs investissements.

A Wall Street, le titre décollait de 4,13% à 160,30 dollars vers 12H15 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

afp/rp