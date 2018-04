Caterpillar : série de nominations après un départ

13/04/2018 | 15:57

Caterpillar annonce la nomination de Bob De Lange comme prochain responsable du support clients et concessionnaires à partir du 1er juin, en remplacement de Rob Charter qui a annoncé sa décision de prendre sa retraite la semaine dernière.



Actuellement président du groupe industrie de construction, Bob De Lange sera remplacé à ce poste par Tom Pellette, l'actuel président du groupe énergie et transports, une fonction qui sera alors assurée par Ramin Younessi.



