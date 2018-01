Corr Caterpillar: résultats opérationnels en hausse mais la réforme fiscale pèse

New York (awp/afp) - Caterpillar, le fabricant américain d'engins de chantier et de construction, a fait part jeudi de résultats opérationnels en hausse et livré des prévisions optimistes pour l'ensemble de l'année, ce qui faisait grimper son titre à Wall Street.

Le groupe a toutefois dû inscrire une charge de 2,37 milliards de dollars liée à la réforme fiscale sur le 4e trimestre en raison notamment de la comptabilisation différée de crédits d'impôts et qui fait que le résultat net se traduit par une perte d'environ 1,3 milliard de dollars sur le trimestre.

Mais ajusté de ces opérations comptables, le bénéfice opérationnel pour le dernier trimestre de l'année écoulée a atteint 1,657 milliard de dollars en hausse de 164%. Sur l'année il est de 5,55 milliards de dollars (+103%).

Le chiffre d'affaires est en hausse de 34% à 12,9 milliards de dollars sur le trimestre et de 18% à 45,5 milliards de dollars sur l'année, dans les deux cas supérieurs aux attentes du marché.

Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du nord est lui aussi au-dessus des attentes à 2,16 dollars sur le trimestre et 6,88 dollars sur l'année.

Le groupe de Peoria (Illinois) a également livré des prévisions optimistes pour l'année, avec un bénéfice ajusté par action compris entre 8,25 et 9,25 dollars là où les attentes sont de 8,19 dollars.

En conséquence, son titre progressait de près de 3% à Wall Street à 174,80 dollars vers 13h30 GMT dans les échanges de pré-séance.

Caterpillar, qui avait été touché de plein fouet ces dernières années par le ralentissement de l'économie mondiale et notamment du secteur de l'énergie, avait dû licencier des dizaines de milliers d'employés. Il a toutefois recommencé à embaucher ces derniers mois et ses effectifs atteignaient au 31 décembre 116.700 personnes soit 10.300 de plus qu'un an auparavant.

afp/jh