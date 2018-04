Wall Street attendue indécise

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir sur une note indécise mercredi alors que la remontée des rendements obligataires continue de peser sur les marchés d'actions. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) grappillait 2 points, soit 0,01%, à 23.986 points, et celui sur le S&P 500 perdait 7 points, soit 0,1%, 2.628 points. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 abandonnait 20 points, soit 0,3%, à 6.506 points. Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut léger WTI reculait de 0,1% à 67, 61 dollars. Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,4% face au billet vert, à 1,2185 dollar. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans restait proche de la barre des 3%, à 2,98%.

La Bourse de New York avait clôturé en nette baisse mardi, lestée par Caterpillar et par la poursuite de la hausse du rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans. Le Dow Jones Industrial Average avait chuté de 1,7%, à 24.025,4 points, l'indice élargi S&P 500 avait fléchi de 1,3%, à 2.634,6 points, et le Nasdaq Composite avait décroché de 1,7%, à 7.007,4 points. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a rallié cette semaine le seuil psychologique de 3%, une première depuis 2014. Cette hausse des taux des emprunts d'Etat peut avoir plusieurs conséquences négatives pour les actions dans la mesure où elle renchérit les coûts du crédit pour les entreprises et peut également pousser les investisseurs à privilégier l'achat d'obligations aux rendements plus attractifs. Certains investisseurs jugent cependant que la hausse des taux sur le marché obligataire peut largement être absorbée par les marchés d'actions, en particulier en l'absence d'une inflation qui obligerait les banques centrales à accélérer leur resserrement monétaire.

"Il est évident que (3%) est un nombre rond qu'on n'avait plus l'habitude de voir, donc il est normal que cela retienne l'attention", observe Mark Luschini, stratégiste en chef de Janney Montgomery Scott. "Néanmoins dans la mesure où la hausse des rendements est le corollaire de l'amélioration de l'activité économique et que l'inflation reste modérée, cela ne devrait pas éclipser les bons résultats trimestriels publiés actuellement par les entreprises américaines". "Le plus important pour les marchés d'actions sera de voir si le mouvement de vente sur les obligations du Trésor va se poursuivre ou si les rendements vont se stabiliser à ce niveau comme ce fût le cas en 2014 ", observe pour sa part Edward Park, responsable des investissements chez Brooks Macdonald.

- VALEURS A SUIVRE

-Boeing monte de 2,5% en préouverture alors que l'avionneur a relevé mercredi ses objectifs pour cette année, après un bond de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période de 2017, le groupe étant porté par la bonne tenue de sa division d'aviation commerciale.

-Twitter gagne 2,8%. La plate-forme de microblogging Twitter a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre et fait état d'une croissance soutenue de son nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

-Texas Instruments bondit de 4,3% après que le fabricant de semi-conducteurs a fait part mardi de résultats qui ont dépassé les attentes des analystes au dernier trimestre.

-Comcast recule de 2,1% après que le géant des médias a officialisé mercredi une offre d'achat de 22 milliards de livres sterling (25,2 milliards d'euros) sur le groupe de télévision britannique Sky, supérieure à l'offre concurrente de 21st Century Fox.

-Northrop Grumman a gagné 1,5% après que le groupe de défense a publié des résultats qui ont dépassé le consensus des analystes au premier trimestre et également relevé ses prévisions pour l'exercice.

EVENEMENTS A VENIR

Les investisseurs surveilleront après l'ouverture, à 16h30 (heure de Paris) la parution des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Après la clôture, ils examineront notamment les résultats trimestriels du réseau social Facebook, de l'opérateur de télécommunications AT&T (T) et du constructeur automobile Ford (F).

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE

