Wall Street finit sur une chute, Caterpillar et le 10 ans ont pesé

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en nette baisse mardi, lestée par Caterpillar et par la hausse du rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7%, à 24.025,4 points, l'indice élargi S&P 500 a fléchi de 1,3%, à 2.634,6 points, et le Nasdaq Composite a décroché de 1,7%, à 7.007,4 points. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a atteint le seuil psychologique de 3%, une première depuis 2014. Si la hausse des rendements obligataires pèse sur l'évolution des marchés actions, c'est parce qu'elle se traduit par un renchérissement du coût du crédit pour les entreprises. Du côté des valeurs, Caterpillar a plongé de 6,2%, à 144,4 dollars. Le fabricant d'engins de chantier a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais il a averti qu'il ne fallait pas attendre une marge opérationnelle d'aussi bonne facture au cours des prochains mois. Caterpillar étant considéré comme un baromètre de l'industrie aux Etats-Unis, le sous-indice S&P 500 Industrials a accusé la plus forte baisse sectorielle, dévissant de 2,8%. Le sous-indice S&P 500 des technologies de l'information a lui aussi figuré parmi les plus forts replis (-2%), sous le poids d'Alphabet. Le cours de la maison-mère du moteur de recherche Google a perdu 4,8%, à 1.022,8 dollars, au lendemain de la publication de comptes trimestriels là encore supérieurs aux prévisions des analystes, mais qui ont mis en lumière la plus forte augmentation des dépenses du groupe depuis 14 ans qu'il est coté en Bourse.

-Riva Gold et Allison Prang, The Wall Street Journal

(Version française Christine Lejoux) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire