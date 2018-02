CBo Territoria : Succès ORNANE

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 6 février 2018 à 11h00

CBo Territoria réalise avec succès une opération financière stratégique pour son développement

Emission obligataire de type ORNANE*de 30 M€ auprès d'investisseurs institutionnelsprivés

«Nous sommes fiers du succès de cette levée de fonds qui témoigne de l'intérêt desinvestisseurs institutionnels pour notre groupe, ses projets et pour La Réunion. Ellereprésente certainement l'une des plus importantes opérations financières privéesréalisées ces dernières années à La Réunion et permet de mettre en lumière auprès de grands décideurs financiers métropolitains et européens les nombreux atouts de notre département ainsi que ses perspectives de développement. Nous tenons à remercierl'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à cette belle réussite, » déclare

Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

Le Groupe CBo Territoria-Foncière, aménageur et promoteur immobilier - est heureuxd'annoncer le succès d'une levée de fonds de 30 M€ auprès d'investisseurs institutionnels sous la forme d'un placement privé d'une émission d'obligationsde type ORNANE (Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) à échéance 1erjuillet 2024.

Une opération financière qui valide la stratégie de développement du Groupe

La réussite de cette opération financière, la plus importante de l'histoire deCBo Territoria, confirme la confiance des investisseurs institutionnels français et européens dans le modèle de CBo Territoria, axé prioritairement sur le développement del'activité de Foncière dans les biens professionnels, notamment commerciaux.

Le produit net de l'émission a pour but de financer l'activité générale de CBo Territoria,son développement et de refinancer une partie des dettes existantes.

CBo Territoria, un acteur clé du développement réunionnais

Il est rappelé que créée en 2004 avec un apport de 3 600 ha de foncier, CBo Territoria alors détentriced'un patrimoine de 29 M€, détient au 30 juin 2017 un patrimoine valorisé à 374,9 M€ pour un actif net réévalué (ANR) de 185,7 M€.

Dans le résidentiel, segment sur lequel CBo Territoria privilégie la promotion immobilière, le Groupe affiche des réalisations emblématiques et durables telles que le quartier de La Cocoteraie à Saint-Paul (410 logements sur 10 ha) et Beauséjour à Sainte-Marie (à ce jour 2 300 logements sur 65 ha), nouvelle ville qui offre encore des nombreuses perspectives de développement.

Dans le secteur professionnel, segment prioritairement ciblé par l'activité de Foncière,CBo Territoria a transformé deux fricheshéritées de l'industrie sucrièreen quartiersd'affaires de37 000 m2de surface de bureaux dont 26 500 m² conservés en patrimoine. Le Groupe a égalementcréé avec succès sur 30 ha le parc d'activité du Portail à Saint-Leu qui abrite 34 000 m² de surfaces bâties en patrimoine dont 25 000 m2de commerces de premier plan - notamment un Hypermarché E.Leclerc, sa galerie et son retail park - et 8900 m² de locaux d'activité et bureaux.

La société qui a réaliséen 2016 un chiffre d'affaires de 65,0 M€ et un Résultat net de13,2 M€, entend finaliser d'ici 2025 l'aménagement et le développement de 187 hectaresreprésentant un potentiel de 2 150 logements et 55 000 m2de locaux d'activité.

La société investit actuellement dans deux projets majeurs en immobilier commercialdont l'investissement global est estimé à 105 M€: l'Hypermarché E.Leclerc de20 000 m2à Saint Joseph et le Retail Park de 29 000 m2au Port. Ces deux réalisations stratégiquespour l'activité de Foncière deCBo Territoria, vont contribuer au développement économique et social de La Réunion.

Un communiqué sur lesmodalités de l'opérationdiffusé le 5 février 2018 est disponible sur le sitewww.cboterritoria.com,dans la rubrique Finance.

*Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel2017 : mercredi 21 février 2018 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBoTerritoria est undes acteurs clés du développement immobilier à l'Île de La Réunion et Mayotte,départements français en fort développement.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

- Aménagement urbain

- Promotion immobilière

- Foncière : développementet acquisition d'actifs patrimoniaux et gestion immobilière

Euronext C, FR0010193979, CBOTwww.cboterritoria.com

Contacts