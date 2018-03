CBo Territoria : croissance de 27% du résultat net pdg

21/03/2018 | 07:45

CBo Territoria a réalisé un chiffre d'affaires global de 80,7 ME en 2017, en hausse de 24% par rapport à 2016.



L'activité de Promotion immobilière réalise un chiffre d'affaires de 57,8 ME en progression de 37%.



Le résultat opérationnel y compris MEE ressort à 25,6 ME en hausse de 36% par rapport à 2016. Le Résultat net Part du Groupe affiche 16,7 ME, soit une croissance de 27%.



A l'issue de l'exercice 2017, les actifs de rendement en service ressortent à 308,4 ME, en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2016. Ils représentent 83,3% des Immeubles de Placement du Groupe contre 81,7% fin 2016.



L'ANR, qui traduit principalement la valeur de l'activité de Foncière du Groupe, progresse de 8,1%, à 197,3 ME au 31 décembre 2017 (+ 9,3% avant distribution de dividendes).



' En 2018, les revenus locatifs bruts de l'activité de Foncière sont attendus en légère croissance de + 1,1%, à 19,0 ME ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.