CBo Territoria : hausse de 24% du chiffre d'affaires en 2017

21/02/2018 | 18:30

Le groupe enregistre une hausse de 24% de son chiffre d'affaires 2017 à 80,7 ME. Le pôle Promotion immobilière a enregistré une hausse de 37% de son chiffre d'affaires à 57,8 ME. ' L'ensemble des segments a participé à cette performance ' précise la direction.



L'activité de Foncière de CBo Territoria enregistre 18,8 ME de revenus locatifs bruts, soit une baisse de 2% par rapport à l'exercice 2016.



' Cette orientation est liée à la cession de la SCI Triolet qui porte 7 200 m2 de murs professionnels. Hors impact de cette cession, les revenus locatifs bruts progressent de 7% ' précise le groupe.



' L'exercice 2017 témoigne du succès de notre positionnement hybride qui nous permet de bénéficier de la dynamique du marché de la Promotion immobilière pour pouvoir accélérer le développement de notre activité de Foncière, métier phare de notre Groupe ' a déclaré Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.



