CDA Compagnie des Alpes : A suivre aujourd'hui

La Compagnie des Alpes publie un chiffre d’affaires consolidé de 491,2 millions d’euros au titre de son 1er semestre 2017/2018 (clos fin mars). Ce chiffre traduit une progression de 7,1% à périmètre réel et de 3,2% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. L’activité se répartie entre les domaines skiables (372,1 millions d’euros ; +2,8% en comparable), les destinations de loisirs (93,82 millions ; +7,7% en comparable) et la holdings et supports (25,32 millions ; -24,3%).Commentant ce premier semestre, l'exploitant de domaines skiables évoque " une activité soutenue dans tous les métiers du groupe ".