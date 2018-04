CDA Compagnie des Alpes : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2017/2018

1ersemestrede l'exercice 2017/2018

Une activité soutenue dans tous les métiers du Groupe

Paris, le 19 avril 2018-Le chiffred'affairesconsolidé de la Compagnie des Alpes s'établit à 491,2M€au 1ersemestre 2017/2018, en progression de 7,1% à périmètre réel (3,2% à périmètre comparable) par rapport au 1ersemestre de l'exercice précédent.

Chiffre d'affaires consolidédu Groupe du 1eroctobre 2017 au 31 mars 2018

(En milliers €)

Domaines skiables

Destinations de loisirs

Holdings et Supports Total

2017/2018 2017/2018 hors Travelfactory 2016/2017 Périmètre comparableVariation Périmètre comparable Variation Périmètre réel retraité 372 091 372 091 362 125 +2,8% 93 820 87 101 +7,7% 6 729 8 885 -24,3%(2) +2,8% +6,8% +185,0% 93 820 25 324(1) 491 235 472 640 458 111 +3,2% +7,1%

(1) Y compris Travelfactory consolidé à partir du 1erjanvier 2018

(2) Ecart essentiellementlié à une différence de méthode comptable de reconnaissance du chiffre d'affaires (marge en 2017/2018 vs. Volume d'affaires en 2016/2017) pour les activités de distribution en ligne et les agences immobilières

Le chiffre d'affaires du 1ersemestre 2017/2018 tient compte de l'acquisition de Travelfactory, de modifications de périmètres,de certains reclassements entre divisionsainsi que d'une modification de méthode comptable.

I - « Périmètre réel retraité »: il correspond au chiffre d'affaires 2016/2017 publié dont ont été retirés les sites de Prague et Séoul (reclassés en activités abandonnées) et au sein duquel des reclassements entre divisions ont été effectués : oL'activité des sites Grévin Montréal et Chaplin's World by Grévin ainsi que celle de CDA Production auparavantcomptabilisée dans l'ex BU Développement Groupe (aujourd'hui incluse dans la BU Holdings et Supports)a été reclassée dans la BU Destinations de loisirs oLes activitésd'agences immobilières et de distribution en ligne (dont notamment Alpes Ski Résa) auparavant comptabilisées dans la BU Domaines skiables ont été reclassées dans la BU Holdings et Supports comme le sont également les activités de conseil portées par CDA Management et CDA Beijing auparavant comptabilisées dans la BU Développement Groupe



II - « Périmètre comparable »: le chiffre d'affaires 2016/2017 périmètre comparable correspond au chiffre d'affaires publiéretraité (cf. point I. ci-dessus) dont est totalement exclue l'activité de Fort Fun (cédé en avril 2017)

III - Variation « Périmètre comparable »: la variation est calculée en comparant le chiffre d'affaires 2017/2018 publié dont aété exclu Travelfactory (consolidé à partir du 01/01/18)au chiffre d'affaires2016/2017 périmètre comparable (cf. point II.)

Domaines skiables : un semestre en croissance de 2,8%

Le chiffred'affaires des Domaines skiables pour le premier semestre2017/2018s'élève à 372,1M€ soit uneprogression de +2,8%par rapport à la même période de l'exercice précédent(retraitée).

Après un 1ertrimestredont la lisibilité de l'activité a été perturbée par le découpage du calendrier desvacances scolaires de Noël, le 2èmetrimestre a enregistré une croissance de son activité de +4,7% par rapportà la même période de l'exercice précédent (retraitée). Ainsi, l'activitédes Remontées Mécaniques, stricto sensu, progressesur l'ensemble du 1ersemestre de 2,9%. Elle est portée par une progression du revenu par journée/skieur de 1,4% et par une hausse du nombre de journées/skieur de 1,5%.

Cette saison a été caractérisée par un fort enneigement de l'ensemble des massifs qui, au niveau national,engendre unerépartition de l'activité entre les différentsmassifs plus favorable aux stations de moyenne altitude. Par ailleurs, les conditions météorologiques, souvent extrêmes au cours du mois de janvier (vent, froid et précipitations), ont perturbél'exploitation opérationnelle decertains domaines du Groupe. Néanmoins, la résilience du modèle économique de la Compagnie des Alpes, ainsi que la dynamique

constatée dans ses stations pendant les vacances scolaires de Noël etd'hiver permet à l'activité deconnaître une progression conforme aux attentes du Groupesur l'ensemble du semestre.

Destinations de loisirs : 1ersemestre en progression significative pour la 5èmeannée consécutive (à périmètre comparable)

L'activité pour les Destinations de loisirs a été soutenueau cours du 1ersemestre 2017/2018 puisqu'elleprogresse de +7,7% à périmètre comparablepour s'établir à 93,8M€.

Elle est portée par une dépense par visiteur (DPV) en croissance de 6,0%. Cette progression illustre les actions menées par le Groupe pour améliorer son offre «in park» et constitue un bon indicateur du niveau de satisfaction des clients dans les sites. La fréquentation, quant à elle, continue de croître de +1,7% sur ce semestre.L'activité des hôtelsprogresse ce semestre suffisamment pour avoir un impact visible,notamment grâce à l'ouverturedes 50 chambres supplémentaires et de nouvelles capacités de séminaire à l'hôtel des 3 Hibouxau Parc Astérix.

Après un 1ertrimestre dynamique grâce à une très bonne saison Halloween dans l'ensemble des sites, l'activitédu 2èmetrimestre(qui représente un quart de l'activité du semestre)reste soutenue pour les sites ouverts. Cette dynamique a permis de plus que compenserla fermeture pour rénovation de l'Aqualibi enBelgique pendant ce 2èmetrimestre.L'activitéaaussi bénéficié de l'avancée du week-end de Pâques, à cheval cette année entre mars et avril.

Holdings et Supports :impact de l'intégration de Travelfactory

L'activité Holdings et Supports regroupe à présent les activités de conseil portées par CDA Management et CDA Beijing, les activités de distribution en ligne et les agences immobilières historiques de la CDA (notamment Alpes Ski Résa) auparavant consolidées dans la BU Domaines skiables, ainsi que, depuis le 1erjanvier 2018, celles de Travelfactory.

Au cours du 1ersemestre de l'exercice 2017/2018, son chiffre d'affaires s'élève à 25,3 M€, contre8,9 M€, à périmètre réel,pour la même période de l'exercice précédent qui n'incluait pas celui de Travelfactory.Pour Travelfactory,dont l'activité est concentrée sur la période d'hiver, le2èmetrimestre représente une large part de son chiffre d'affaires annuel.

L'activité de Conseil, qui regroupe CDA Management et la filiale en Chine CDA Beijing, continue de bien sedévelopper en raison notamment des contrats de prestations de services avec le Jardin d'Acclimatation(assistance à maîtrise d'ouvrage et conseil en management) dont la réouverture est prévuele 1erjuin prochain.

Grévin Prague et Grévin Séoul : cession ou fermeture des sites

Comme expliqué lors de la communication des résultats annuels, le Groupe a décidé de ne pas poursuivrel'activitédes deux sites de Séoul et Prague et donc de les comptabiliser en activités abandonnées au compte de résultat. Il a depuis procédé à la cession du Musée Grévin de Séoul à son partenaire minoritaire le 1erfévrier 2018 et arrêté l'activité du Musée Grévin de Prague le 5 mars 2018.

Ces décisions se traduiront par une amélioration d'environ6M€sur le résultat net part du Groupe dès cet exercicecomparé à l'année dernière.

Tendances de l'activité pour le reste de l'exercice

Ces perspectives 2017/2018 sont données sous réserve d'aléas conjoncturels majeurs.

Domaines skiables

Le 3ème trimestre qui représentait l'an dernier près de 12% de l'activité annuelle montre un ralentissementde son activité par rapport au 1er semestrequi vient de se clôturer en raison d'un positionnementdéfavorable des vacances scolaires et du week-end de Pâques et des grèves dans les transports.

Compte tenu de ces facteurs, le Groupe estime que la croissance du chiffre d'affaires total des Domainesskiables sera proche de 2% pour cet exercice 2017/2018.

Le Groupe maintientl'objectif de taux de marge d'EBO tel que donné en décembre dernier lors de sacommunication annuelle.

Destinations de loisirs

Le deuxième semestre représente près de 75%de l'activité annuelle des Destinations de loisirs. Le Groupe,avec un programme volontariste d'investissements,s'est donné les moyens d'accueillir plus de clients et d'offrir une expérience générant un niveau de satisfaction visiteur élevé favorisant la revisite.

Ainsi, leParc Astérixfinalise la 2èmedes 3 phases du projet hôtelier avec l'ouverture de l'hôtel thématisé « La Cité Suspendue» d'une capacité de 150 chambresqui viendra doubler les capacités actuelles.

Après le lancement de l'attraction d'immersion visuelle «Dans les Yeux de Thomas Pesquet » en début de saison, leFuturoscopea inauguré le 24 mars dernier la « Sébastien Loeb Xperience », une nouvelle attraction de réalité virtuelle 5D dans laquelle le visiteur se transforme en copilote du célèbre coureur automobile.

En Belgique, le parcWalibientame aussi sa mue avec une nouvelle zone « Exotic World » où la Polynésieest à l'honneur et avec, entre autres, un nouveau roller-coaster familial baptisé « Tiki-Waka ».L'Aqualibia été densifiéavec l'ajout d'une extensiondestinée aux plus jeunes.

Walibi Rhône-Alpespoursuit sa transformation avec cette saison la refonte de sa zone d'accueil et la création d'une nouvelle zone baptisée «Festival City » incluant une attraction à émotions fortes destinée aux familles, « Hurricane », deux attractions pour enfants, une boutique et un nouveau point de restauration thématisé.

CA consolidé du Groupe du 1eroctobre 2017 au 31 mars 2018

Périmètre réel retraité des différents reclassements effectués

Périmètre comparable

(En milliers d'euros)

Exercice 2017/2018

Exercice 2016/2017

VariationExercice 2017/2018

Exercice 2016/2017

Variation

Premier trimestre :

Domaines skiables

60 996

65 130

Destinations de loisirs

70 091

65 747

Holdings et supports

2 095

1 607

-6,3%+6,6%+30,4%

60 996

65 130

70 091

65 106

2 095

1 607

-6,3%+7,7%+30,4%

Chiffre d'affaires T1

133 182

132 484

+0,5%

133 182

131 843

+1,0%

Deuxième trimestre :

Domaines skiables

311 095

Destinations de loisirs

23 728

Holdings et supports

23 229

+4,7%+7,5%+219,2%

296 995

22 073

311 095 23 728

296 995 21 995

4 634(1)

Chiffre d'affaires T2

358 053

326 346

+9,7%

339 457

326 268

+4,7%+7,9%-36,3%(2)

+4,0%

1ersemestre :

Domaines skiables

372 091

362 125

Destinations de loisirs

93 820

87 820

Holdings et supports

25 324

8 885

+2,8%+6,8%+185,0%

372 091 93 820

362 125 87 101

6 729(1)

8 885(1)

+2,8%+7,7%-24,3%(2)

Chiffre d'affaires S1

491 235

+7,1%

472 640

458 111

+3,2%

(1) Hors Travelfactory consolidé le 1erjanvier 2018

(2) Cet écart est essentiellement lié à une différence de méthode comptable de reconnaissance du chiffred'affaires (marge en 2017/2018 vs. Volume d'affaires en 2016/2017)pour les activités de distribution en ligne et les agences immobilières.

Tableau de réconciliation

T1 2017/2018 T2 2017/2018 S1 2017/2018 S1 2016/2017 FY 2016/2017 Domaines skiables (ancien périmètre) 62 116 314 635 376 751 369 755 426 855 Domaines skiables (nouveau périmètre) 60 996 311 095 372 091 362 125 416 943 Destinations de loisirs (ancien périmètre) 68 087 22 454 90 542 83 735 320 938 Destination de loisirs (nouveau périmètre) 70 091 23 728 93 820 87 101 329 473 Dév. Groupe et Autres (ancien périmètre) 3 781 2 721 6 502 6 629 14 383 dont activités abandonnées 802 353 1 155 1 289 2 629 Holding et support (nouveau périmètre) 2 095 23 229 25 324 8 885 12 412

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. A la têtede 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l'entrepriseconnaît un essor continu en Europe (France, Pays-Bas, Belgique,…) et plus récemment à l'international (Grévin Montréalen 2013, Chaplin's World by Grévin en avril 2016 et contrats d'assistance ingénierie et management(Chine, Russie, Géorgie, Kazakhstan, Turquie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines skiables dont Chamonix. Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2017, elle a accueilli près de 23 millions devisiteurs et réalisé un chiffre d'affairesconsolidé de 762,2M€. Avec prèsde 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un conceptstandardisé.Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.